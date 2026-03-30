Czarnogóra U21 - Polska U21 w kwalifikacjach do ME U21. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 31 marca 2026 godz. 14:00
Reprezentacja Polski U21 zmierzy się 31 marca z Czarnogórą U21 w kolejnym meczu eliminacji do Mistrzostw Europy 2027. Biało-czerwoni są liderem swojej grupy i pozostają w znakomitej formie, mając komplet zwycięstw po siedmiu spotkaniach, podczas gdy rywale plasują się w środku tabeli. Jesienią Polacy pokonali już Czarnogórę 2:0, co stawia ich w roli faworyta. Wyjazdowe starcie będzie jednak ważnym sprawdzianem w walce o utrzymanie prowadzenia w grupie i przybliżenie się do awansu. Zapraszamy na relację na żywo.