Zaskakująca oprawa na Narodowym. Na reprezentacji była... zakazana

Przemysław Langier

Finał Pucharu Polski tradycyjnie odbywa się nie tylko na murawie, ale też na trybunach. Bez względu, które drużyny mierzą się ze sobą o jedno z dwóch najcenniejszych trofeów w polskiej piłce, zawsze obserwujemy festiwal wyjątkowych kibicowskich opraw. Nie inaczej jest w majówkową sobotę, ale wyjątkowość tym razem polega na czymś jeszcze - kibice Rakowa zaprezentowali oprawę, która pół roku wcześniej... była zakazana.

article cover
Tej oprawy nie można było wnieść na mecz Polska - HolandiaINTERIA.PL

Wielka flaga z orłem na tle biało-czerwonej flagi, wraz z napisem "Do boju Polsko" została przygotowana przez kibiców na mecz Polska - Holandia, który w listopadzie ubiegłego roku był ostatnim "domowym" spotkaniem drużyny Jana Urbana w zasadniczej części eliminacji mistrzostw świata. Wtedy jednak fanom zakazano jej wniesienia, co poskutkowało najpierw odwetowym wrzucaniem rac na murawę (spotkanie zostało przerwane na kilka minut), a później zerwaniem współpracy PZPN ze stowarzyszeniem To My Polacy.

Oprawa wróciła na PGE Narodowy

Wspomniana oprawa następnie "wyruszyła w Polskę" i była prezentowana na kilku ligowych stadionach, aż niespodziewanie... wróciła na PGE Narodowy. Tym razem nie zabroniono jej prezentacji - okazało się, że o ile na meczu reprezentacji była niezgodna z przepisami bezpieczeństwa, o tyle teraz z jakiegoś powodu już spełniała normy...

Przy okazji doszło także do prezentacji "dedykowanych" klubowych opraw. Fani Górnika Zabrze zaprezentowali wielki napis "Torcida" - odwołujący się do nazwy tamtejszego stowarzyszenia kibiców. Spiker Górnika tradycyjnie przed każdym meczem wyczytując nazwiska piłkarzy z podstawowej jedenastki, dodaje "piłkarza" numer 12 - właśnie Torcidę.

Fani Rakowa odwołali się z kolei do 105-letniej historii klubu.

Przed pierwszym gwizdkiem wspomnieniem upamiętniono natomiast zmarłego Jacka Magierę. Asystent Jana Urbana odszedł od nas 10 kwietnia w sposób nagły, miał 49 lat. Pochodził z Częstochowy i przed laty był związany z Rakowem, w związku z czym fani klubu spod Jasnej Góry oddali mu hołd poprzez skandowanie nazwiska. Kibice Górnika upamiętnili go minutą ciszy.

trybuny stadionu wypełnione kibicami trzymającymi kartony tworzące efektowną choreografię w barwach czerwonej i niebieskiej, układającą się w napis '1946' na górze i '2024' na dole, a po środku transparent z napisem '105 LAT DUMNY ŚWIĘTEGO MIASTA', na ...
Oprawa Rakowa CzęstochowaINTERIA.PL
tłum kibiców tworzący spektakularną kartoniadę w barwach biało-czerwono-niebieskich z ogromnym napisem „Torcida" na trybunach dużego stadionu podczas meczu piłkarskiego
Oprawa Górnika ZabrzeINTERIA.PL
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja