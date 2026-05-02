Trener Rakowa załamany po finale. "Wiedziałem, że padnie takie pytanie"

Górnik Zabrze pokonał Raków Częstochowa 2:0 (1:0). W piłce nożnej wynik nie zawsze odzwierciedla przebieg wydarzeń, jednak tutaj oddawał je idealnie, w punkt. Zwłaszcza "zero" po stronie Rakowa wpisało się w to, co widzieliśmy. Trenerzy po meczu często są w stanie wskazać, co nie zagrało w ich drużynie, jednak nie w tym przypadku.

Łukasz Tomczyk nie wie, czemu było tak słabo

- Wiedziałem, że padnie takie pytanie, jeśli przegramy - powiedział Łukasz Tomczyk po tym, jak jeden z dziennikarzy spytał o to, czy czuje, że Michal Gasparik rozgryzł go taktycznie. Na boisku tak to właśnie wyglądało - Górnik realizował plan, podczas gdy Raków snuł się po murawie, nie stwarzał żadnego zagrożenia, a im bliżej było końca, tym bardziej można było odnieść wrażenie, że piłkarze z Częstochowy wręcz już chcą, by ich cierpienia dobiły do mety. Ostatnie, o co można było ich posądzić, to wiara w zwycięstwo.

Trener Rakowa kontynuował odpowiedź na wspomniane pytanie: - Przede wszystkim to my zagraliśmy dziś słabo. Zdecydował moment w pierwszej połowie, gdy Górnik objął prowadzenie. Nie możesz stracić takiej bramki. To za prosty gol. Nie ma prawa coś takiego wpaść. Jeśli chodzi o to, jak grał Górnik, nie było to jednak zaskakujące ani dla mnie, ani dla sztabu. Po prostu my wyglądaliśmy dziś słabo - powiedział.

Tomczyk został zapytany także o porównanie do niedawnego ligowego meczu w Zabrzu, gdy Raków uległ Górnikowi 1:3. Tu też nie ukrywał "załamania". - Zagraliśmy jeszcze słabszy mecz niż w Zabrzu. Tam do 30. minuty mieliśmy sytuacje, a tu zupełnie nie. Gdybyśmy mieli dziś takie okazje, mogłoby się to inaczej ułożyć.

Na pytanie, dlaczego jednak było tak słabo, nie umiał odpowiedzieć. - Nie mam pojęcia, dlaczego dziś tak to wyglądało. Muszę obejrzeć mecz i wyciągać wnioski, by to się już nie powtórzyło - zakończył.

Cała konferencja była prowadzona w tonie przypominającym mieszankę żalu i smutku. - Ciężko opowiadać o tym spotkaniu. Dziękuję kibicom za wsparcie, za tak liczną frekwencję, dziękuję zawodnikom za dotarcie do finału. Za walkę do końca z GKS-em. Tym się musimy teraz charakteryzować do końca sezonu, by walczyć o najwyższe cele w lidze. Wszystko jest do zrobienia - to jedyne pozytywne słowa, jakie padły z ust trenera Rakowa po spotkaniu.

Piłkarze Górnika i Rakowa podczas finału Pucharu Polski

Łukasz Tomczyk, trener Rakowa

