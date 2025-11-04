Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęście Wisły Kraków, mistrz Polski jedzie na Śląsk. Oto pary Pucharu Polski

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Już tylko 16 klubów pozostało w grze o STS Puchar Polski - triumfatora, który uzyska prawo do gry w eliminacjach Ligi Europy poznamy jednak dopiero 2 maja 2026 roku. Za miesiąc w rywalizacji pozostaną tylko ćwierćfinaliści, dzisiaj poznaliśmy pary 1/8 finału. A losowanie w siedzibie TVP tym razem wyłoniło kilka hitów. Najciekawiej zapowiada się mecz w Szczecinie, fortuna dopisała liderowi pierwszej ligi - Wiśle Kraków.

Lech Poznań (z lewej Mikael Ishak) oraz Jagiellonia Białystok (Jesus Imaz i trener Adrian Siemieniec) poznali swoich rywali w PP
Lech Poznań (z lewej Mikael Ishak) oraz Jagiellonia Białystok (Jesus Imaz i trener Adrian Siemieniec) poznali swoich rywali w PPGrzegorz WajdaReporter

Tegoroczny STS Puchar Polski nie dostarczył dotąd zbyt wielu sensacji, choć na pewno niespodziankami były już przegrane mecze obecnego wicelidera Ekstraklasy Wisły Płock (w 1/32 finału), a kilka dni temu także i Legii Warszawa. A to klub ze stolicy bronił trofeum, które 2 maja zeszłego roku wygrał na PGE Narodowym, ogrywając w finale Pogoń Szczecin 4:3.

Teraz ta sama Pogoń wyeliminowała Legię, pokonała ją po dogrywce 2:1, choć pamiętajmy, że przed tym spotkaniem "Portowcy" byli wyżej w tabeli, a i poprzedni sezon kończyli na lepszej pozycji.

Zobacz również:

Zbigniew Boniek
Reprezentacja

Hiszpan zagra w kadrze Urbana? Boniek od razu zareagował. "Śmiać mi się chce"

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Legia to jedyny klub z polskich uczestników Ligi Konferencji, który nie załapał się do 1/8 finału. Awansowały zaś ekipy Lecha Poznań, Rakowa Częstochowa i Jagiellonii Białystok, ale też i siedem innych klubów z Ekstraklasy, z liderem Górnikiem Zabrze na czele.

    Stawkę uzupełniły: trzej pierwszoligowcy, z liderem Wisłą Kraków na czele, drugoligowa Chojniczanka oraz liderzy swoich grup w trzeciej lidze: Avia Świdnik i Zawisza Bydgoszcz.

    STS Puchar Polski. Losowanie 1/8 finału w siedzibie TVP. Kilka hitów dla kibiców

    Zdobycie Pucharu Polki ma w tym sezonie dodatkowe znaczenie, bo jego triumfator przystąpi do Ligi Europy dopiero na etapie trzeciej rundy eliminacji. Wystarczy więc, że wygra jeden dwumecz, by zapewnić sobie miejsce w fazie grupowej którychkolwiek rozgrywek.

    Etap 1/8 finału zaplanowano jeszcze w tym roku - mecz odbędą się zapewne 2,3 i 4 grudnia. Półfinalistów poznamy w pierwszych dniach marca przyszłego roku, a finalistów - 8 kwietnia.

    Dwóch piłkarzy walczy o piłkę w trakcie meczu piłkarskiego, jeden w białym stroju próbuje zablokować zagranie rywala w żółto-czerwonym stroju, w tle kibice na trybunach.
    Jagiellonię czeka wyprawa przez całą Polskę, Raków Częstochowa uda się do WrocławiaArtur ReszkoPAP

    Tradycyjnie finał odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie - 2 maja.

    Już w pierwszej parze znalazł się mistrz Polski - zagra w Gliwicach z ostatnim na dziś w tabeli Ekstraklasy Piastem. Niewykluczone, że "Kolejorz" w grudniu będzie musiał jeszcze raz jechać na ten stadion, przełożył bowiem swój sierpniowy mecz, z uwagi na grę w pucharach.

    Na pewno w ćwierćfinale będzie jeden klub spoza Ekstraklasy: trzecioligowa Avia Świdnik podejmie pierwszoligową Polonię Bytom. Oba kluby grały w PP także rok temu, wtedy po 90 minutach było 2:2, po 120 3:3, a rzuty karne wygrała Avia. A żeby było ciekawiej, to wówczas w kolejnej rundzie Avia przegrała z Ruchem Chorzów 1:3, a w tej edycji w 1/32 finału ograła już "Niebieskich" 3:1.

    W kilku parach musiały wpaść na siebie kluby z najwyższej klasy rozgrywkowej, ale nie doszło ostatecznie do hitu na poziomie finału tych rozgrywek. Najciekawiej zapowiada się zaś starcie w Szczecinie - Pogoń podejmie Widzew.

    Górnik Zabrze pięć dni temu ograł w Gdyni Arkę, teraz zaś czeka go wyprawa do Gdańska. Ciekawie może być w potyczce GKS Katowice z Jagiellonią Białystok. Kilka dni wcześniej dojdzie do meczu tych drużyn na Podlasiu, w lidze.

    Pary 1/8 finału STS Pucharu Polski

    • Piast Gliwice - Lech Poznań
    • Avia Świdnik - Polonia Bytom
    • Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków
    • Pogoń Szczecin - Widzew Łódź
    • Chojniczanka Chojnice - Korona Kielce
    • Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze
    • GKS Katowice - Jagiellonia Białystok
    • Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa

    Zobacz również:

    Kamil Glik w meczu Polska - Niemcy na Euro 2016
    Reprezentacja

    Nieoczekiwana oferta złożona przez Niemców. Kamil Glik nie wahał się ani sekundy

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński
    Angel Rodado
    Angel RodadoAFP
    Kamil Grosicki chce zdobyć Puchar Polski
    Kamil Grosicki chce zdobyć Puchar PolskiGrzegorz WajdaEast News
    RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja