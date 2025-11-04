Szczęście Wisły Kraków, mistrz Polski jedzie na Śląsk. Oto pary Pucharu Polski

Tegoroczny STS Puchar Polski nie dostarczył dotąd zbyt wielu sensacji, choć na pewno niespodziankami były już przegrane mecze obecnego wicelidera Ekstraklasy Wisły Płock (w 1/32 finału), a kilka dni temu także i Legii Warszawa. A to klub ze stolicy bronił trofeum, które 2 maja zeszłego roku wygrał na PGE Narodowym, ogrywając w finale Pogoń Szczecin 4:3.

Teraz ta sama Pogoń wyeliminowała Legię, pokonała ją po dogrywce 2:1, choć pamiętajmy, że przed tym spotkaniem "Portowcy" byli wyżej w tabeli, a i poprzedni sezon kończyli na lepszej pozycji.

Legia to jedyny klub z polskich uczestników Ligi Konferencji, który nie załapał się do 1/8 finału. Awansowały zaś ekipy Lecha Poznań, Rakowa Częstochowa i Jagiellonii Białystok, ale też i siedem innych klubów z Ekstraklasy, z liderem Górnikiem Zabrze na czele.

Stawkę uzupełniły: trzej pierwszoligowcy, z liderem Wisłą Kraków na czele, drugoligowa Chojniczanka oraz liderzy swoich grup w trzeciej lidze: Avia Świdnik i Zawisza Bydgoszcz.

STS Puchar Polski. Losowanie 1/8 finału w siedzibie TVP. Kilka hitów dla kibiców

Zdobycie Pucharu Polki ma w tym sezonie dodatkowe znaczenie, bo jego triumfator przystąpi do Ligi Europy dopiero na etapie trzeciej rundy eliminacji. Wystarczy więc, że wygra jeden dwumecz, by zapewnić sobie miejsce w fazie grupowej którychkolwiek rozgrywek.

Etap 1/8 finału zaplanowano jeszcze w tym roku - mecz odbędą się zapewne 2,3 i 4 grudnia. Półfinalistów poznamy w pierwszych dniach marca przyszłego roku, a finalistów - 8 kwietnia.

Jagiellonię czeka wyprawa przez całą Polskę, Raków Częstochowa uda się do Wrocławia

Tradycyjnie finał odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie - 2 maja.

Już w pierwszej parze znalazł się mistrz Polski - zagra w Gliwicach z ostatnim na dziś w tabeli Ekstraklasy Piastem. Niewykluczone, że "Kolejorz" w grudniu będzie musiał jeszcze raz jechać na ten stadion, przełożył bowiem swój sierpniowy mecz, z uwagi na grę w pucharach.

Na pewno w ćwierćfinale będzie jeden klub spoza Ekstraklasy: trzecioligowa Avia Świdnik podejmie pierwszoligową Polonię Bytom. Oba kluby grały w PP także rok temu, wtedy po 90 minutach było 2:2, po 120 3:3, a rzuty karne wygrała Avia. A żeby było ciekawiej, to wówczas w kolejnej rundzie Avia przegrała z Ruchem Chorzów 1:3, a w tej edycji w 1/32 finału ograła już "Niebieskich" 3:1.

W kilku parach musiały wpaść na siebie kluby z najwyższej klasy rozgrywkowej, ale nie doszło ostatecznie do hitu na poziomie finału tych rozgrywek. Najciekawiej zapowiada się zaś starcie w Szczecinie - Pogoń podejmie Widzew.

Górnik Zabrze pięć dni temu ograł w Gdyni Arkę, teraz zaś czeka go wyprawa do Gdańska. Ciekawie może być w potyczce GKS Katowice z Jagiellonią Białystok. Kilka dni wcześniej dojdzie do meczu tych drużyn na Podlasiu, w lidze.

Pary 1/8 finału STS Pucharu Polski

Piast Gliwice - Lech Poznań

Avia Świdnik - Polonia Bytom

Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź

Chojniczanka Chojnice - Korona Kielce

Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze

GKS Katowice - Jagiellonia Białystok

Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa

Angel Rodado

Kamil Grosicki chce zdobyć Puchar Polski

