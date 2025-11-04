Szczęście Wisły Kraków, mistrz Polski jedzie na Śląsk. Oto pary Pucharu Polski
Już tylko 16 klubów pozostało w grze o STS Puchar Polski - triumfatora, który uzyska prawo do gry w eliminacjach Ligi Europy poznamy jednak dopiero 2 maja 2026 roku. Za miesiąc w rywalizacji pozostaną tylko ćwierćfinaliści, dzisiaj poznaliśmy pary 1/8 finału. A losowanie w siedzibie TVP tym razem wyłoniło kilka hitów. Najciekawiej zapowiada się mecz w Szczecinie, fortuna dopisała liderowi pierwszej ligi - Wiśle Kraków.
Tegoroczny STS Puchar Polski nie dostarczył dotąd zbyt wielu sensacji, choć na pewno niespodziankami były już przegrane mecze obecnego wicelidera Ekstraklasy Wisły Płock (w 1/32 finału), a kilka dni temu także i Legii Warszawa. A to klub ze stolicy bronił trofeum, które 2 maja zeszłego roku wygrał na PGE Narodowym, ogrywając w finale Pogoń Szczecin 4:3.
Teraz ta sama Pogoń wyeliminowała Legię, pokonała ją po dogrywce 2:1, choć pamiętajmy, że przed tym spotkaniem "Portowcy" byli wyżej w tabeli, a i poprzedni sezon kończyli na lepszej pozycji.
Legia to jedyny klub z polskich uczestników Ligi Konferencji, który nie załapał się do 1/8 finału. Awansowały zaś ekipy Lecha Poznań, Rakowa Częstochowa i Jagiellonii Białystok, ale też i siedem innych klubów z Ekstraklasy, z liderem Górnikiem Zabrze na czele.
Stawkę uzupełniły: trzej pierwszoligowcy, z liderem Wisłą Kraków na czele, drugoligowa Chojniczanka oraz liderzy swoich grup w trzeciej lidze: Avia Świdnik i Zawisza Bydgoszcz.
STS Puchar Polski. Losowanie 1/8 finału w siedzibie TVP. Kilka hitów dla kibiców
Zdobycie Pucharu Polki ma w tym sezonie dodatkowe znaczenie, bo jego triumfator przystąpi do Ligi Europy dopiero na etapie trzeciej rundy eliminacji. Wystarczy więc, że wygra jeden dwumecz, by zapewnić sobie miejsce w fazie grupowej którychkolwiek rozgrywek.
Etap 1/8 finału zaplanowano jeszcze w tym roku - mecz odbędą się zapewne 2,3 i 4 grudnia. Półfinalistów poznamy w pierwszych dniach marca przyszłego roku, a finalistów - 8 kwietnia.
Tradycyjnie finał odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie - 2 maja.
Już w pierwszej parze znalazł się mistrz Polski - zagra w Gliwicach z ostatnim na dziś w tabeli Ekstraklasy Piastem. Niewykluczone, że "Kolejorz" w grudniu będzie musiał jeszcze raz jechać na ten stadion, przełożył bowiem swój sierpniowy mecz, z uwagi na grę w pucharach.
Na pewno w ćwierćfinale będzie jeden klub spoza Ekstraklasy: trzecioligowa Avia Świdnik podejmie pierwszoligową Polonię Bytom. Oba kluby grały w PP także rok temu, wtedy po 90 minutach było 2:2, po 120 3:3, a rzuty karne wygrała Avia. A żeby było ciekawiej, to wówczas w kolejnej rundzie Avia przegrała z Ruchem Chorzów 1:3, a w tej edycji w 1/32 finału ograła już "Niebieskich" 3:1.
W kilku parach musiały wpaść na siebie kluby z najwyższej klasy rozgrywkowej, ale nie doszło ostatecznie do hitu na poziomie finału tych rozgrywek. Najciekawiej zapowiada się zaś starcie w Szczecinie - Pogoń podejmie Widzew.
Górnik Zabrze pięć dni temu ograł w Gdyni Arkę, teraz zaś czeka go wyprawa do Gdańska. Ciekawie może być w potyczce GKS Katowice z Jagiellonią Białystok. Kilka dni wcześniej dojdzie do meczu tych drużyn na Podlasiu, w lidze.
Pary 1/8 finału STS Pucharu Polski
- Piast Gliwice - Lech Poznań
- Avia Świdnik - Polonia Bytom
- Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków
- Pogoń Szczecin - Widzew Łódź
- Chojniczanka Chojnice - Korona Kielce
- Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze
- GKS Katowice - Jagiellonia Białystok
- Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa