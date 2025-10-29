Partner merytoryczny: Eleven Sports

Skandal. Wulgarny transparent na meczu Wisły. Haniebny "popis" kibiców Hutnika

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Derby Krakowa miały stanowić jeden z najbardziej emocjonujących meczów w trwającej serii 1/16 finału Pucharu Polski. Bez niespodzianki, lepsza w tym starciu okazała się "Biała Gwiazda", wygrywając 1:0. Najwięcej po meczu będzie mówiło się jednak nie o pozostawiającej nieco do życzenia warstwie sportowej, a o haniebnym "popisie" fanów gospodarzy, którzy wywiesili skandaliczny, wulgarny transparent pod adresem "Białej Gwiazdy". I wcale nie zamierzali się ograniczać wyłącznie do tego.

Skandaliczny transparent zawisł podczas meczu Hutnik Kraków - Wisła Kraków
Skandaliczny transparent zawisł podczas meczu Hutnik Kraków - Wisła Krakówscreen Sport.tvp.plTVP Sport

Jednym z ciekawszych - przynajmniej dla fanów z Małopolski - meczów 1/16 finału Pucharu Polski były derby Krakowa pomiędzy Hutnikiem i Wisłą rozgrywane na "Suchych Stawach".

Warstwa sportowa tego spotkania ostatecznie pozostawiła nieco do życzenia, ale na boisku nie było niespodzianki. Minimalnie, lecz jednak lepsza okazała się "Biała Gwiazda", wygrywając 1:0 po pięknej bramce z rzutu wolnego autorstwa Kacpra Dudy.

    Przy okazji tego spotkania nie sposób nie wspomnieć jednak poza meczem także o tym, do czego doszło na trybunach. A byliśmy tak świadkami - mówiąc krótko - skandalicznych scen.

    Hutnik Kraków - Wisła Kraków. Skandaliczne sceny na trybunach

    - Meczu ze stadionu nie oglądali kibice Wisły. Za to ze strony fanów Hutnika przez całe spotkanie słychać było głównie bluzgi - zrelacjonował zdarzenia z "Suchych Stawów" na łamach Interii Piotr Jawor.

    Do tego jednak nie ograniczyła się antywiślacka aktywność fanów Hutnika. Wywiesili oni bowiem także pokaźnych rozmiarów, długi transparent o treści: "Śmierć wiślackiej k...". Towarzyszyła mu także specjalnie przygotowana oprawa.

    - Skandaliczna oprawa na stadionie Hutnika. W uzupełnieniu do flagi każdy kibic dostał karton ze skrótem ŚWK który pewnie będzie mógł sobie wziąć na pamiątkę do domu. Rak piłki. Bez względu na kolor szalika - opisał całe zajście z miejsca zdarzenia na platformie "X" dziennikarz TVP Sport Mateusz Miga.

    Z tak postawioną tezą trudno się nie zgodzić. Takie przejawy piłkarskiej nienawiści powinny być nieakceptowalne. Tymczasem wspomniany transparent rozwieszony został naprzeciw kamer TVP Sport. Przekaz wulgarnej treści poszedł więc w świat wczesnym popołudniem na antenie publicznego nadawcy, docierając także do oczu nieletnich.

    Pozostaje pytanie, czy i z jakimi ewentualnymi konsekwencjami spotka się teraz zachowanie kibiców klubu z Nowej Huty.

    Wisła Kraków
    Wisła KrakówMarcin Golba/NurPhoto/AFPAFP
    Piłkarze Wisły Kraków
    Piłkarze Wisły KrakówMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

