Skandal na meczu Wisły Kraków. PZPN zareagował, posypały się kary

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Szerokim echem odbiły się wydarzenia na trybunach podczas derbów Krakowa rozgrywanych w ramach 1/16 finału STS Pucharu Polski. Hutnik Kraków podejmował na swoim boisku Wisłę Kraków, a na trybunach trwał prawdziwy festiwal nienawiści skierowany w stronę rywala. Kulminacją było wywieszenie wulgarnego transparentu. PZPN zdecydował się zareagować na całą sprawą. W opublikowanym w piątek komunikacie poinformowano o karach zarządzonych z powodu ekscesów kibiców.

Hutnik Kraków został ukarany za zachowanie kibiców podczas meczu STS Pucharu Polski z Wisłą Kraków
Hutnik Kraków został ukarany za zachowanie kibiców podczas meczu STS Pucharu Polski z Wisłą KrakówIgor Zadecki/Arena AkcjiNewspix.pl

1/16 finału STS Pucharu Polski jest już historią. W wielu spotkaniach nie brakowało emocji. Największym wydarzeniem z pewnością było odpadnięcie Legii Warszawa. Obrońca tytułu w "powtórce" z majowego finału uległ po dogrywce Pogoni Szczecin. Pewne problemy z zaledwie czwartoligowym Gryfem Słupsk miał z kolei Lech Poznań. Mistrz Polski jednak podołał i podobnie jak Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa zameldował się w kolejnej rundzie rozgrywek. We wtorek poznaliśmy pary 1/8 finału, który zostanie rozegrane na początku grudnia.

Bardzo dużo emocji przyniosły już drugie w tym sezonie derby Krakowa. Występujący w II lidze Hutnik Kraków podejmował na swoim stadionie lidera Betclic I Ligi Wisłę Kraków. Na boisku nieznacznie lepsza okazała się "Biała Gwiazda", a o triumfie faworyta zadecydowało kapitalne uderzenie z dystansu Kacpra Dudy. Po meczu niestety najwięcej mówiło się o animozjach pomiędzy kibicami obu klubów, a także skandalu wywołanego przez sympatyków Hutnika.

    Atmosfera na stadionie Hutnika od początku była bardzo napięta, a wrogi nastrój wobec Wisły narastał z każdą minutą. W trakcie spotkania spalono m.in. szaliki związane z "Białą Gwiazdą". W końcu kibice gospodarzy zrobili coś, o czym głośno jest do dzisiaj. Wywiesili oni bowiem także pokaźnych rozmiarów, długi transparent o treści: "Śmierć wiślackiej k...". Towarzyszyła mu także specjalnie przygotowana oprawa - relacjonował na łamach Interii Sport Tomasz Brożek.

    Zachowanie kibiców Hutnika spotkało się z zasłużoną krytyką. W końcu głos zabrał PZPN, a komunikat wydany przez zarządzających polskim futbolem dla niektórych może być niecodzienny.

    - "O przerwaniu spotkania może zdecydować m.in. sędzia zawodów lub delegat meczowy PZPN, gdy uznają, że sytuacja na trybunach może zagrażać bezpieczeństwu uczestników wydarzenia. Podczas meczu pomiędzy Hutnikiem Kraków a Wisłą Kraków uznano, że natychmiastowa interwencja mogłaby doprowadzić do eskalacji napięcia, dlatego skupiono się na działaniach prewencyjnych - m.in. komunikatach spikera i monitorowaniu sytuacji, co pozwoliło bezpiecznie dokończyć spotkanie" - poinformowało biuro prasowe PZPN.

    Komisja Dyscyplinarna PZPN zajęła się sprawą, a o efektach prowadzonego dochodzenia w piątek poinformował Hutnik. Drugoligowiec został ukarany za zachowanie swoich kibiców podczas spotkania z Wisłą. Najbliższe spotkanie tego klubu w STS Pucharze Polski zostanie rozegrane bez udziału publiczności (z wyłączenie strefy VIP). Dodatkowo kibice Hutnika otrzymali zakaz zorganizowanych wyjazdów grupowych na najbliższe pięć meczów ligowych.

    Mecz piłki nożnej na stadionie, na tle trybun z zebranymi kibicami widoczny wywieszony baner z obraźliwym napisem, kilku zawodników na murawie gra w piłkę.
    Skandaliczny transparent zawisł podczas meczu Hutnik Kraków - Wisła Krakówscreen Sport.tvp.plTVP Sport
    Mariusz Jop
    Mariusz JopMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Brama wejściowa oznaczona napisem STS Puchar Polski, na tle stadionu w kolorach niebiesko-żółtych, wykorzystana podczas wydarzenia piłkarskiego.
    STS Puchar Polski. Znamy pary 1/16 finałuPiotr MatusewiczEast News

