Skandal na meczu Wisły Kraków. PZPN zareagował, posypały się kary

1/16 finału STS Pucharu Polski jest już historią. W wielu spotkaniach nie brakowało emocji. Największym wydarzeniem z pewnością było odpadnięcie Legii Warszawa. Obrońca tytułu w "powtórce" z majowego finału uległ po dogrywce Pogoni Szczecin. Pewne problemy z zaledwie czwartoligowym Gryfem Słupsk miał z kolei Lech Poznań. Mistrz Polski jednak podołał i podobnie jak Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa zameldował się w kolejnej rundzie rozgrywek. We wtorek poznaliśmy pary 1/8 finału, który zostanie rozegrane na początku grudnia.

Bardzo dużo emocji przyniosły już drugie w tym sezonie derby Krakowa. Występujący w II lidze Hutnik Kraków podejmował na swoim stadionie lidera Betclic I Ligi Wisłę Kraków. Na boisku nieznacznie lepsza okazała się "Biała Gwiazda", a o triumfie faworyta zadecydowało kapitalne uderzenie z dystansu Kacpra Dudy. Po meczu niestety najwięcej mówiło się o animozjach pomiędzy kibicami obu klubów, a także skandalu wywołanego przez sympatyków Hutnika.

Skandal na trybunach podczas derbów Krakowa. PZPN zadecydował, pojawiły się kary

Atmosfera na stadionie Hutnika od początku była bardzo napięta, a wrogi nastrój wobec Wisły narastał z każdą minutą. W trakcie spotkania spalono m.in. szaliki związane z "Białą Gwiazdą". W końcu kibice gospodarzy zrobili coś, o czym głośno jest do dzisiaj. Wywiesili oni bowiem także pokaźnych rozmiarów, długi transparent o treści: "Śmierć wiślackiej k...". Towarzyszyła mu także specjalnie przygotowana oprawa - relacjonował na łamach Interii Sport Tomasz Brożek.

Zachowanie kibiców Hutnika spotkało się z zasłużoną krytyką. W końcu głos zabrał PZPN, a komunikat wydany przez zarządzających polskim futbolem dla niektórych może być niecodzienny.

- "O przerwaniu spotkania może zdecydować m.in. sędzia zawodów lub delegat meczowy PZPN, gdy uznają, że sytuacja na trybunach może zagrażać bezpieczeństwu uczestników wydarzenia. Podczas meczu pomiędzy Hutnikiem Kraków a Wisłą Kraków uznano, że natychmiastowa interwencja mogłaby doprowadzić do eskalacji napięcia, dlatego skupiono się na działaniach prewencyjnych - m.in. komunikatach spikera i monitorowaniu sytuacji, co pozwoliło bezpiecznie dokończyć spotkanie" - poinformowało biuro prasowe PZPN.

Komisja Dyscyplinarna PZPN zajęła się sprawą, a o efektach prowadzonego dochodzenia w piątek poinformował Hutnik. Drugoligowiec został ukarany za zachowanie swoich kibiców podczas spotkania z Wisłą. Najbliższe spotkanie tego klubu w STS Pucharze Polski zostanie rozegrane bez udziału publiczności (z wyłączenie strefy VIP). Dodatkowo kibice Hutnika otrzymali zakaz zorganizowanych wyjazdów grupowych na najbliższe pięć meczów ligowych.

