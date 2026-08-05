Sensacyjny ruch PZPN ws. Pucharu Polski. Ogromna niespodzianka dla kibiców. Bezprecedensowa decyzja

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Takiego komunikatu kibice polskiego futbolu się nie spodziewali. Polska federacja oficjalnie ogłosiła, że na nowo powstałej platformie PZPN+ udostępniono za darmo transmisję na żywo z siedmiu spotkań rozpoczynającej się w środę kolejnej edycji Pucharu Polski. To przełomowy ruch w polskim futbolu. PZPN już zapowiada, że to dopiero początek.

Cezary Kulesza
Cezary KuleszaAFP

Środowymi meczami rundy wstępnej rozpoczyna się kolejna edycja Pucharu Polski. Tytułu wywalczonego w maju na PGE Narodowym bronić będzie Górnik Zabrze. Wicemistrz Polski w wielkim finale pokonał Raków Częstochowa.

Rozgrywki krajowego pucharu od wielu lat są "oczkiem w głowie" PZPN. Federacja dba o to, by marketing wokół Pucharu Polski przyciągał rzeszę kibiców. Swoistym symbolem są mecze finałowe, które każdego roku rozgrywane są 2 maja na warszawskim PGE Narodowym.

Tuż przed startem kolejnej edycji PZPN zaskoczył po raz kolejny. Federacja na łamach swojej strony internetowej przedstawiła szczegóły działania swojej nowej platformy PZPN+. Na jej łamach kibicom udostępniono za darmo transmisję z aż siedmiu spotkań Pucharu Polski.

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Przełomowy ruch PZPN. Wybrane mecze mistrzowskie do obejrzenia za darmo

Jak zapewnia federacja, jest to dopiero początek. W najbliższy weekend na platformie PZPN+ będzie można obejrzeć cztery spotkania Orlen Ekstraligi Kobiet oraz trzy spotkania w ramach Betclic 2. Ligi.

- W ostatni weekend zainaugurowaliśmy transmisje meczów ORLEN Ekstraligi Kobiet, a teraz przed nami kolejny ważny etap. Kibice będą mogli obejrzeć siedem spotkań rundy wstępnej STS Pucharu Polski, a także mecze Betclic 2. Ligi. To wyjątkowy moment, ponieważ po raz pierwszy w tak szerokim zakresie udostępniamy te rozgrywki na naszej platformie. Chcemy, aby PZPN+ był miejscem, w którym fani znajdą jak najwięcej polskiej piłki: od rozgrywek centralnych po kobiecy futbol i niższe ligi. To projekt, który będziemy systematycznie rozwijać, odpowiadając na oczekiwania kibiców i zwiększając dostępność krajowych rozgrywek - opisuje Sekretarz Generalny PZPN Łukasz Wachowski.

Oficjalny start platformy PZPN+ nastąpił 28 lipca. Jak opisuje polska federacja, nowy projekt ma być zaczątkiem całego cyfrowego ekosystemu polskiej piłki. "Platforma ma stać się miejscem, w którym kibice będą mogli śledzić polski futbol na każdym poziomie - od reprezentacji Polski, przez rozgrywki centralne, aż po piłkę regionalną" - opisano na stronie polskiej federacji.

Plan transmisji meczów na platformie PZPN+

STS Puchar Polski

  • 5 sierpnia, 16:00, Znicz Pruszków - ŁKS II Łódź
  • 5 sierpnia, 16:00, Śląsk II Wrocław - Stal Stalowa Wola
  • 5 sierpnia, 16:30, Podhale Nowy Targ - Chojniczanka Chojnice
  • 5 sierpnia, 18:00, Górnik Łęczna - KKS 1925 Kalisz
  • 5 sierpnia, 18:00, Sandecja Nowy Sącz - Rekord Bielsko-Biała
  • 5 sierpnia, 19:00, GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec
  • 5 sierpnia, 19:45, Unia Skierniewice - Sokół Kleczew

ORLEN Ekstraliga Kobiet

  • 8 sierpnia, 12:00, Lech Poznań UAM - GKS Katowice
  • 8 sierpnia, 12:00, AP 2010 ORLEN Gdańsk - KS Uniwersytet Jagielloński
  • 8 sierpnia, 17:00, Śląsk Wrocław - Grot SMS Łódź
  • 9 sierpnia, 12:00, Rekord Bielsko-Biała - Legia Ladies

Betclic 2. Liga

  • 8 sierpnia, 17:00, Rekord Bielsko-Biała - Stal Stalowa Wola
  • 9 sierpnia, 13:00, Legia II Warszawa - Świt Szczecin
  • 9 sierpnia, 17:30, Śląsk II Wrocław - Górnik Łęczna

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Bartłomiej Wrzesiński


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