Środowymi meczami rundy wstępnej rozpoczyna się kolejna edycja Pucharu Polski. Tytułu wywalczonego w maju na PGE Narodowym bronić będzie Górnik Zabrze. Wicemistrz Polski w wielkim finale pokonał Raków Częstochowa.

Rozgrywki krajowego pucharu od wielu lat są "oczkiem w głowie" PZPN. Federacja dba o to, by marketing wokół Pucharu Polski przyciągał rzeszę kibiców. Swoistym symbolem są mecze finałowe, które każdego roku rozgrywane są 2 maja na warszawskim PGE Narodowym.

Tuż przed startem kolejnej edycji PZPN zaskoczył po raz kolejny. Federacja na łamach swojej strony internetowej przedstawiła szczegóły działania swojej nowej platformy PZPN+. Na jej łamach kibicom udostępniono za darmo transmisję z aż siedmiu spotkań Pucharu Polski.

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Przełomowy ruch PZPN. Wybrane mecze mistrzowskie do obejrzenia za darmo

Jak zapewnia federacja, jest to dopiero początek. W najbliższy weekend na platformie PZPN+ będzie można obejrzeć cztery spotkania Orlen Ekstraligi Kobiet oraz trzy spotkania w ramach Betclic 2. Ligi.

- W ostatni weekend zainaugurowaliśmy transmisje meczów ORLEN Ekstraligi Kobiet, a teraz przed nami kolejny ważny etap. Kibice będą mogli obejrzeć siedem spotkań rundy wstępnej STS Pucharu Polski, a także mecze Betclic 2. Ligi. To wyjątkowy moment, ponieważ po raz pierwszy w tak szerokim zakresie udostępniamy te rozgrywki na naszej platformie. Chcemy, aby PZPN+ był miejscem, w którym fani znajdą jak najwięcej polskiej piłki: od rozgrywek centralnych po kobiecy futbol i niższe ligi. To projekt, który będziemy systematycznie rozwijać, odpowiadając na oczekiwania kibiców i zwiększając dostępność krajowych rozgrywek - opisuje Sekretarz Generalny PZPN Łukasz Wachowski.

Oficjalny start platformy PZPN+ nastąpił 28 lipca. Jak opisuje polska federacja, nowy projekt ma być zaczątkiem całego cyfrowego ekosystemu polskiej piłki. "Platforma ma stać się miejscem, w którym kibice będą mogli śledzić polski futbol na każdym poziomie - od reprezentacji Polski, przez rozgrywki centralne, aż po piłkę regionalną" - opisano na stronie polskiej federacji.

Plan transmisji meczów na platformie PZPN+

STS Puchar Polski

5 sierpnia, 16:00, Znicz Pruszków - ŁKS II Łódź

5 sierpnia, 16:00, Śląsk II Wrocław - Stal Stalowa Wola

5 sierpnia, 16:30, Podhale Nowy Targ - Chojniczanka Chojnice

5 sierpnia, 18:00, Górnik Łęczna - KKS 1925 Kalisz

5 sierpnia, 18:00, Sandecja Nowy Sącz - Rekord Bielsko-Biała

5 sierpnia, 19:00, GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec

5 sierpnia, 19:45, Unia Skierniewice - Sokół Kleczew

ORLEN Ekstraliga Kobiet

8 sierpnia, 12:00, Lech Poznań UAM - GKS Katowice

8 sierpnia, 12:00, AP 2010 ORLEN Gdańsk - KS Uniwersytet Jagielloński

8 sierpnia, 17:00, Śląsk Wrocław - Grot SMS Łódź

9 sierpnia, 12:00, Rekord Bielsko-Biała - Legia Ladies

Betclic 2. Liga

8 sierpnia, 17:00, Rekord Bielsko-Biała - Stal Stalowa Wola

9 sierpnia, 13:00, Legia II Warszawa - Świt Szczecin

9 sierpnia, 17:30, Śląsk II Wrocław - Górnik Łęczna



