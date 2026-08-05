Środowymi meczami rundy wstępnej rozpoczyna się kolejna edycja Pucharu Polski. Tytułu wywalczonego w maju na PGE Narodowym bronić będzie Górnik Zabrze. Wicemistrz Polski w wielkim finale pokonał Raków Częstochowa.
Rozgrywki krajowego pucharu od wielu lat są "oczkiem w głowie" PZPN. Federacja dba o to, by marketing wokół Pucharu Polski przyciągał rzeszę kibiców. Swoistym symbolem są mecze finałowe, które każdego roku rozgrywane są 2 maja na warszawskim PGE Narodowym.
Tuż przed startem kolejnej edycji PZPN zaskoczył po raz kolejny. Federacja na łamach swojej strony internetowej przedstawiła szczegóły działania swojej nowej platformy PZPN+. Na jej łamach kibicom udostępniono za darmo transmisję z aż siedmiu spotkań Pucharu Polski.
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Przełomowy ruch PZPN. Wybrane mecze mistrzowskie do obejrzenia za darmo
Jak zapewnia federacja, jest to dopiero początek. W najbliższy weekend na platformie PZPN+ będzie można obejrzeć cztery spotkania Orlen Ekstraligi Kobiet oraz trzy spotkania w ramach Betclic 2. Ligi.
- W ostatni weekend zainaugurowaliśmy transmisje meczów ORLEN Ekstraligi Kobiet, a teraz przed nami kolejny ważny etap. Kibice będą mogli obejrzeć siedem spotkań rundy wstępnej STS Pucharu Polski, a także mecze Betclic 2. Ligi. To wyjątkowy moment, ponieważ po raz pierwszy w tak szerokim zakresie udostępniamy te rozgrywki na naszej platformie. Chcemy, aby PZPN+ był miejscem, w którym fani znajdą jak najwięcej polskiej piłki: od rozgrywek centralnych po kobiecy futbol i niższe ligi. To projekt, który będziemy systematycznie rozwijać, odpowiadając na oczekiwania kibiców i zwiększając dostępność krajowych rozgrywek - opisuje Sekretarz Generalny PZPN Łukasz Wachowski.
Oficjalny start platformy PZPN+ nastąpił 28 lipca. Jak opisuje polska federacja, nowy projekt ma być zaczątkiem całego cyfrowego ekosystemu polskiej piłki. "Platforma ma stać się miejscem, w którym kibice będą mogli śledzić polski futbol na każdym poziomie - od reprezentacji Polski, przez rozgrywki centralne, aż po piłkę regionalną" - opisano na stronie polskiej federacji.
Plan transmisji meczów na platformie PZPN+
STS Puchar Polski
- 5 sierpnia, 16:00, Znicz Pruszków - ŁKS II Łódź
- 5 sierpnia, 16:00, Śląsk II Wrocław - Stal Stalowa Wola
- 5 sierpnia, 16:30, Podhale Nowy Targ - Chojniczanka Chojnice
- 5 sierpnia, 18:00, Górnik Łęczna - KKS 1925 Kalisz
- 5 sierpnia, 18:00, Sandecja Nowy Sącz - Rekord Bielsko-Biała
- 5 sierpnia, 19:00, GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec
- 5 sierpnia, 19:45, Unia Skierniewice - Sokół Kleczew
ORLEN Ekstraliga Kobiet
- 8 sierpnia, 12:00, Lech Poznań UAM - GKS Katowice
- 8 sierpnia, 12:00, AP 2010 ORLEN Gdańsk - KS Uniwersytet Jagielloński
- 8 sierpnia, 17:00, Śląsk Wrocław - Grot SMS Łódź
- 9 sierpnia, 12:00, Rekord Bielsko-Biała - Legia Ladies
Betclic 2. Liga
- 8 sierpnia, 17:00, Rekord Bielsko-Biała - Stal Stalowa Wola
- 9 sierpnia, 13:00, Legia II Warszawa - Świt Szczecin
- 9 sierpnia, 17:30, Śląsk II Wrocław - Górnik Łęczna