Sensacja w Pucharze Polski, 3-cio ligowiec w półfinale. Zdecydowały rzuty karne

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Dopiero w konkursie rzutów karnych rozstrzygnął się drugi pojedynek w ramach ćwiećfinału Pucharu Polski pomiędzy Zawiszą Bydgoszcz, a Chojniczanką Chojnica. W regulaminowym czasie było 1:1, choć to gospodarze, grający na co dzień w 3. lidze dominowali. A że skuteczniej wykonywali także jedenastki, to oni zostali sensacyjnym, drugim półfinalistą rozgrywek. Kto by pomyślał, że zespół z trzeciego poziomu rozgrywkowego dotrze tak daleko.

Pojedynek Zawiszy Bydgoszcz z Chojniczanką Chojnice w ćwierćfinale Pucharu Polski zakończył się niespodzianką
Pojedynek Zawiszy Bydgoszcz z Chojniczanką Chojnice w ćwierćfinale PP zakończył się niespodziankąPiotr Matusewicz Newspix.pl

We wtorek poznaliśmy pierwszego półfinalistę Pucharu Polski, którym został GKS Katowice. Podopieczni Rafała Góraka po serii rzutów karnych pokonali Widzew Łódź i zameldowali się w najlepszej czwórce. Kolejnego półfinalistę wyłonić miał pojedynek Zawiszy Bydgoszcz z Chojniczanką Chojnice.

Zawisza narzucił Chojniczance swoje warunki. Zaskakujące sceny w Bydgoszczy

Lepiej w mecz weszli gospodarze, którzy prowadzenie objęli w 31. minucie. Zawisza wykorzystał fatalny błąd defensywy ekipy z Chojnic. W efekcie z najbliższej odległości piłkę do siatki skierował Filip Kozłowski. Gracze Chojniczanki liczyli, że uratuje ich spalony, ale tak się nie stało.

Cios w postaci straconego gola kompletnie podłamał zawodników Chojniczanki. Dość powiedzieć, ze goście zostali niemal całkowicie zepchnięci do defensywy i nie zaproponowali niemal nic w fazie ofensywnej. A przecież Zawisza na co dzień gra w 3. lidze, podczas gdy Chojniczaknka o klasę rozgrywkową wyżej.

Kibice którzy liczyli, że trener w przerwie wstrząśnie w szatni piłkarzami Chojniczanki mogli czuć się rozczarowani. Obraz gry po zmianie stron pozostał niemal taki sam. Dalej to piłkarze z Bydgoszczy wykazaywali się inicjatywą i bliżej było wyniku 2:0, aniżeli 1:1.

Nagłe wieści o Bednarku. Urban się właśnie dowiedział. Wynik badań jest jednoznaczny

Chojniczanka doprowadziła do dogrywki. Zwycięzcę wyłoniły karne

W momencie gdy wydawało się, że Zawisza ma mecz pod kontrolą, Chojniczanka doprowadziła do wyrównania. Kozina wyłożył piłkę do Sabali, a Łotysz pewnym strzałem z bliska umieścił ją w siatce.

Zobacz również:

Gwiazda Manchesteru United została skazana przez sąd
Premier League

Wstrząs w Anglii, gwiazda Manchesteru United skazana. Kara więzienia potwierdzona

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    W odpowiedzi w 81. minucie po dobrze rozegranej akcji z dystansu groźnie uderzał Rak, ale piłka przeleciała obok słupka. Wszyszko jednak wskazywało na to, że do rozstrzygnięcia rywalizacji nie wystarczy 90 minut.

    Już w 5. minucie dogrywki Zawisza mógł i powinien prowadzić 2:1. Piłka zatrzymała się jednak na poprzeczce, a goście mogli odetchnąć. Kona nie zamienił jednak kapitalnej okazji na bramkę. Kolejne większe emocje odczuć mogliśmy dopiero w samej końcówce dogrywki. Mimo tłoku i bliskiej odległości żadnego z graczy gospodarzy nie udało się jednak wbić piłki do siatki, a to oznaczało rzuty karne.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski i Hansi Flick
    Robert Lewandowski

    Hansi Flick pod ścianą, Lewandowski w centrum zamieszania. Śledztwo w Barcelonie

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki

    Oba zespoły strzelanie rozpoczęły skutecznie. Pomylił się dopiero w 3. serii Żywicki, który wzorem Mariusza Fornalczyka z meczu z GKS-em Katowice uderzył wysoko nad poprzeczką. I to właśnie zaważyło na porażce Chojniczanki.

    Ostatnią jedenastkę wykonał Golak, a po jego trafieniu piłkarze Zawiszy rzucili się sobie w objęcia z radości. Zespół z 3. ligi powalczy w półfinale Pucharu Polski!

    Puchar Polski
    Ćwierćfinały
    04.03.2026
    17:30
    Zakończony po rzutach karnych
    Filip Kozłowski
    31'
    Valerijs Sabala
    64'
    Wszystko o meczu
    Dwaj piłkarze w niebiesko-czarnych strojach na murawie stadionu podczas meczu, w tle niewyraźni kibice i fotoreporterzy na trybunach.
    Filip Kozłowski (z lewej)Lukasz SobalaNewspix.pl
    Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę na murawie podczas meczu piłkarskiego, jeden ubrany w czerwony strój stara się minąć zawodnika w niebiesko-czarnym stroju, a drugi piłkarz z tej samej drużyny biegnie w ich kierunku; w tle widoczna publiczność i reklam...
    Mecz Zawisza Bydgoszcz - Chojniczanka ChojniceAgnieszka BieleckaPAP
    Czy w Widzewie dojdzie do zmiany trenera? "Stać ich na fachowca". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja