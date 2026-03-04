Sensacja w Pucharze Polski, 3-cio ligowiec w półfinale. Zdecydowały rzuty karne

We wtorek poznaliśmy pierwszego półfinalistę Pucharu Polski, którym został GKS Katowice. Podopieczni Rafała Góraka po serii rzutów karnych pokonali Widzew Łódź i zameldowali się w najlepszej czwórce. Kolejnego półfinalistę wyłonić miał pojedynek Zawiszy Bydgoszcz z Chojniczanką Chojnice.

Zawisza narzucił Chojniczance swoje warunki. Zaskakujące sceny w Bydgoszczy

Lepiej w mecz weszli gospodarze, którzy prowadzenie objęli w 31. minucie. Zawisza wykorzystał fatalny błąd defensywy ekipy z Chojnic. W efekcie z najbliższej odległości piłkę do siatki skierował Filip Kozłowski. Gracze Chojniczanki liczyli, że uratuje ich spalony, ale tak się nie stało.

Cios w postaci straconego gola kompletnie podłamał zawodników Chojniczanki. Dość powiedzieć, ze goście zostali niemal całkowicie zepchnięci do defensywy i nie zaproponowali niemal nic w fazie ofensywnej. A przecież Zawisza na co dzień gra w 3. lidze, podczas gdy Chojniczaknka o klasę rozgrywkową wyżej.

Kibice którzy liczyli, że trener w przerwie wstrząśnie w szatni piłkarzami Chojniczanki mogli czuć się rozczarowani. Obraz gry po zmianie stron pozostał niemal taki sam. Dalej to piłkarze z Bydgoszczy wykazaywali się inicjatywą i bliżej było wyniku 2:0, aniżeli 1:1.

Chojniczanka doprowadziła do dogrywki. Zwycięzcę wyłoniły karne

W momencie gdy wydawało się, że Zawisza ma mecz pod kontrolą, Chojniczanka doprowadziła do wyrównania. Kozina wyłożył piłkę do Sabali, a Łotysz pewnym strzałem z bliska umieścił ją w siatce.

W odpowiedzi w 81. minucie po dobrze rozegranej akcji z dystansu groźnie uderzał Rak, ale piłka przeleciała obok słupka. Wszyszko jednak wskazywało na to, że do rozstrzygnięcia rywalizacji nie wystarczy 90 minut.

Już w 5. minucie dogrywki Zawisza mógł i powinien prowadzić 2:1. Piłka zatrzymała się jednak na poprzeczce, a goście mogli odetchnąć. Kona nie zamienił jednak kapitalnej okazji na bramkę. Kolejne większe emocje odczuć mogliśmy dopiero w samej końcówce dogrywki. Mimo tłoku i bliskiej odległości żadnego z graczy gospodarzy nie udało się jednak wbić piłki do siatki, a to oznaczało rzuty karne.

Oba zespoły strzelanie rozpoczęły skutecznie. Pomylił się dopiero w 3. serii Żywicki, który wzorem Mariusza Fornalczyka z meczu z GKS-em Katowice uderzył wysoko nad poprzeczką. I to właśnie zaważyło na porażce Chojniczanki.

Ostatnią jedenastkę wykonał Golak, a po jego trafieniu piłkarze Zawiszy rzucili się sobie w objęcia z radości. Zespół z 3. ligi powalczy w półfinale Pucharu Polski!

