Sędziowie "przepchnęli" Legię? Marciniak maczał w tym palce, teraz się tłumaczy

Marciniak tłumaczy, dlaczego Jagiellonia nie dostała dwóch rzutów karnych

- Miałem do dyspozycji ujęcia z siedmiu kamer i żadne z tych ujęć nie dowodzi, że piłka uderzyła w rękę Szkurina. Widać, że piłka po zagraniu Pululu uderzyła Szkurina w głowę. Oczywiście, że "śmierdzi" tym, że piłka mogła też dotknąć ręki, ale nie mam na to ani jednego dowodu - tłumaczy Marciniak.

Polski sędzia międzynarodowy podkreślił, że w tej sytuacji kluczowe nie było to, co mu się wydaje, lecz to, co pokazują dostępne materiały. A w tych nie znajdował się dowód na zagranie piłki ręką Szkurina. Jednak już na powtórkach dostępnych dla kibiców ten kontakt ewidentnie widać.