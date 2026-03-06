Rozgrywki Pucharu Polski wchodzą w decydującą fazę. Na nami cztery ćwierćfinały, w których nie brakowało emocji. Aż trzy z czterech starć trwały dłużej niż 90 minut, a do wyłonienia triumfatora w dwóch z nich niezbędna okazała się seria rzutów karnych. Nie obyło się bez niespodzianek.

Wiadomym od dawna jest, że w grze nie ma już finalistów poprzedniej edycji rozgrywek. Legia Warszawa straciła szansę na obronę tytułów przegrywając z ubiegłorocznym finalistą Pogonią Szczecin. "Portowców" powtórka sprzed roku również się nie przydarzy - jeszcze w ubiegłym roku zostali wyeliminowani przez Widzew Łódź.

Na liście potencjalnych triumfatorów Pucharu Polski w sezonie 2025/26 pozostały już tylko cztery drużyny. W tym gronie znajdują się trzej przedstawiciele Ekstraklasy, a także jedna drużyna z czwartej klasy rozgrywkowej. Takiej sytuacji w polskim futbolu nie było od dawna.

Duże problemy w starciu z trzecioligową Avią Świdnik miał Raków Częstochowa. Wicemistrz Polski przez większość starcia prowadził z niżej notowanymi gospodarzami po trafieniu Jonatana Brauta Brunesa. Nieoczekiwanie trafienie Dominika Zawadzkiego z doliczonego czasu gry doprowadziło do dogrywki. Tam wszystko potoczyło się błyskawicznie. Zamieszanie w polu karnym wykorzystał Ariel Mosór, dając "Medalikom" awans.

W najlepszej czwórce znalazł się Górnik Zabrze, który miał przed sobą najtrudniejsze zadanie ze wszystkich. Drużyna Michala Gasparika pojechała do Poznania, by rywalizować z mistrzem Polski. Lech ostatecznie skapitulował po golu Lukasa Sadilka. Gospodarze byli bliscy doprowadzenia do dogrywki, lecz w drugiej połowie rzutu karnego nie wykorzystał Joel Pereira. Górnik tym samym wygrał 1:0 i wciąż ma szansę na pierwszy triumf w Pucharze Polski od 1972 roku.

O posadę w 1/4 finału Pucharu Polski walczył trener Widzewa Łódź Igor Jovicević. Chorwat był o krok od zwolnienia, a do przesunięcia zwolnienia potrzebował bezwzględnie triumfu nad GKS-em Katowice. Drużyna z Górnego Śląska tymczasem powtórzyła sukces z niedawnego meczu ligowego i ponownie triumfowała nad Łodzianami. Tym razem potrzebowali do tego serii rzutów karnych.

Największą niespodzianką zdecydowanie jest obecność w półfinale Zawiszy Bydgoszcz. Trzecioligowiec ma w tym sezonie na rozkładzie już GKS Tychy, GKS Wikielec oraz Wisłę Kraków. W ostatnią środę do tego grona dołączyła Chojniczanka Chojnice. Pojedynek dwóch drużyn z niższych lig rozstrzygnęły rzuty karne, z których zwycięsko wyszedł Zawisza.

W piątek równo o godzinie 12:00 w siedzibie TVP odbyło się losowanie par półfinałowych Pucharu Polski. Mecze tej fazy rozgrywek zaplanowano na 7 i 8 kwietnia. Lepsi z obu spotkań już 2 maja zmierzą się na PGE Narodowym w Warszawie w wielkim finale rozgrywek. Triumfator będzie miał zapewniony udział w eliminacjach Ligi Europy. Tak wyglądają pary półfinałowe.

Pary 1/2 finału Pucharu Polski

Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze

Raków Częstochowa - GKS Katowice

