Rozlosowano pary 1/16 Pucharu Polski. Derby Krakowa na horyzoncie

Bartosz Nawrocki

Puchar Polski wkracza w fazę 1/16 finału. Za nami wiele zaskakujących rozstrzygnięć. Dziś po godzinie 17:00 odbyło się losowanie kolejnej rundy. Nie zabraknie zaskakujących pojedynków, które, mamy nadzieję, zapewnią kibicom niezapomniane emocje. To również okazja, by zespoły z niższych lig zmierzyły się z największymi polskimi markami, rodem z Ekstraklasy.

Wisła Kraków
Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

W 1/16 finału STS Pucharu Polski znalazły się 32 drużyny. Wśród nich jest czternastu przedstawicieli Ekstraklasy. W tej fazie obowiązują dwie kluczowe zasady. Po pierwsze, rozegrane zostanie tylko jedno spotkanie, które zdecyduje o awansie. Nie obowiązują również rozstawienia. Wspomnieć należy także, iż gospodarzem starcia będzie klub, który gra na niższym szczeblu rozgrywkowym. W przypadku wylosowania drużyn z tego samego poziomu, decydujące jest to, który zespół został odkryty szybciej.

Rozlosowano pary 1/16 finału Pucharu Polski.

W studiu TVP Sport gościli sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski oraz Jakub Wawrzyniak. To oni byli odpowiedzialni za losowanie par 1/16 finału STS Pucharu Polski. Już pierwsze starcie zapowiada się bardzo ciekawie. Bowiem, dojdzie do derbów Krakowa między Hutnikiem (Betclic 2. Liga) i pierwszoligową Wisłą Kraków.

W dalszej kolejności wylosowano ŁKS Łódź, który podejmie u siebie GKS Katowice. Z kolei czwartoligowy Gryf Słupsk podejmie na własnym obiekcie ekstraklasowy Lech Poznań. Natomiast zespół z pierwszej ligi, Miedź Legnica zagra z Jagiellonią Białystok.

W kolejnym losowaniu pierwszy raz ujawniono starcie zespołów z Ekstraklasy. Raków Częstochowa zagra u siebie z Cracovią. W następnym znów, tym razem Arka Gdynia podejmie Górnik Zabrze.

Za chwilę wylosowano drużyny z niższych szczebli rozgrywkowych. Trzecioligowa Avia Świdnik stawi czoła innemu zespołowi ze swojego poziomu, Flocie Świnoujście. Natomiast Zawisza Bydgoszcz zagra u siebie z GKS-em Wikielec. Zatem, możemy być pewni, że w 1/8 finału STS Pucharu Polski na pewno zobaczymy co najmniej dwóch trzecioligowców.

Losowanie 1/16 finału Pucharu Polski. Kolejne ekstraklasowe hity. Piszczek też poznał przeciwników

Kolejne wyniki losowania przyniosły interesujące starcia. Legia Warszawa podejmie u siebie Pogoń Szczecin. Za chwilę okazało się, że piątoligowy LKS II Goczałkowice-Zdrój, w którego pierwszym zespole gra Łukasz Piszczek, zmierzy się z pierwszoligową Polonią Bytom. Z kolei drugoligowa Chojniczanka Chojnice zagra z także drugoligowym Świtem Szczecin. Dalej Puszcza Niepołomice podejmie u siebie Lechię Gdańsk, a Widzew Łódź Zagłębie Lubin.

Co więcej, drugoligowa Olimpia Grudziądz podejmie pierwszoligowy Śląsk Wrocław. Znicz Pruszków spróbuje stawić czoła Koronie Kielce, a Odra Opole Piastowi Gliwice.

