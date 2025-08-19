Poznaliśmy pary I rundy Pucharu Polski. Marsz na PGE Narodowy rozpoczyna się od nowa

Kolejna edycja Pucharu Polski rozkręca się na dobre. Mamy za sobą już spotkania rundy wstępnej, w której mierzyły się ze sobą najsłabsi z poprzedniego sezonu Betclic 1. ligi oraz komplet drugoligowców z poprzedniego sezonu. Już na starcie nie zabrakło kilku wyjątkowych rozstrzygnięć. Po serii rzutów karnych z rozgrywkami pożegnała się faworyzowana Wieczysta Kraków. Prawdziwe show urządzili piłkarze w Bytomiu. Miejscowa Polonia rozbiła rezerwy Zagłębia Lubin aż 7:1, a w przeciągu ośmiu minut padło aż pięć goli.

Tuż przed wtorkowym losowaniem I rundy PZPN ogłosił ważną nowinę związaną z Pucharem Polski. Nowym sponsorem tytularnym rozgrywek została firma STS - zakłady bukmacherskie, przez co nazwa rozgrywek od 19 sierpnia będzie brzmiała "STS Puchar Polski".

Do zmagań w pierwszej rundzie przystąpi dziesięciu zwycięzców starć z rundy wstępnej, 15 zespołów z Ekstraklasy, 18 drużyn z Betclic 1. ligi oraz 16 zwycięzców Pucharów Polski rozgrywanych na szczeblu wojewódzkim. W tym gronie są m.in. rezerwy LKS-u Goczałkowice Zdrój, które aktualnie występują w piątej lidze (tak czy siak skład tej drużyny będą stanowić zawodnicy z III ligi z Łukaszem Piszczkiem na czele).

Z gry na tym etapie rozgrywek zwolnione są zespoły, które w poprzednim sezonie wywalczyły awans do europejskich pucharów: Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok oraz Legia Warszawa. Wolny los otrzyma również zespół, który wylosuje Kotwicę Kołobrzeg. Klub ten już oficjalnie nie istnieje, a podmiot powstały w jego miejsce nie bierze udziału w centralnym PP. Szczęśliwcem okazał się ... finalista poprzedniej edycji Pucharu Polski, czyli Pogoń Szczecin.

Już na tak wstępnym etapie rozgrywek losowanie przyniosło aż cztery pojedynki pomiędzy drużynami występującymi w Ekstraklasie. Aktualny lider Ekstraklasy Wisła Płock zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Katowice. W pozostałych pojedynkach Radomiak Radom zagra z Zagłębiem Lubin, a Widzew Łódź czeka wyjazd do Niecieczy. Niezwykle interesująco zapowiada się kolejne starcie drużyn zamieszanych w "aferę dronową". Niedługo po meczu Ekstraklasy, tym razem w rozgrywkach Pucharu Polski zagrają ze sobą Arka Gdynia i Motor Lublin.

Z kibicowskiego punktu widzenia niezwykle ciekawie zapowiada się potyczka Górnika Zabrze z trzecioligowymi rezerwami Legii Warszawa. Takie spotkanie z pewnością byłoby świętem dla wszystkich obserwatorów. Pytanie tylko, czy działacze warszawskiego klubu zdecydują się na to, by zorganizować to spotkanie na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Rezerwy Legii docelowo swoje spotkania rozgrywają w Legia Training Center.

Rozgrywki Pucharu Polski umożliwiają rywalizację drużyn z niższych lig, które w innych okolicznościach nie miałyby wielkich szans na zagranie ze sobą. Idealnym przykładem jest tutaj para złożona z Floty Świnoujście i GKS-u Jastrzębie. Kibiców śląskiego klubu, którzy zdecydowaliby się na wspieranie swojego zespołu na wyjeździe, będzie czekała bardzo długa podróż. Odległość pomiędzy Świnoujściem a Jastrzębiem-Zdrój wynosi około 680 kilometrów.

Komplet par I rundy STS Pucharu Polski

Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków

Miedź Legnica - Pogoń Siedlce

Avia Świdnik - Ruch Chorzów

Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie

Gryf Słupsk - Polonia Warszawa

Stal Rzeszów - Korona Kielce

Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław

ŁKS Łomża - Odra Opole

Legia II Warszawa - Górnik Zabrze

Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków

Górnik Łęczna - Cracovia

Korona II Kielce - Piast Gliwice

Polonia Środa Wielkopolska - Olimpia Grudziądz

Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk

Miedź II Legnica - Świt Szczecin

Arka Gdynia - Motor Lublin

LKS II Goczałkowice Zdrój - Stal Stalowa Wola

GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Radomiak Radom - Zagłębie Lubin

Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź

Beskid Andrychów - Chojniczanka Chojnice

Warta Poznań - Polonia Bytom

GKS Katowice - Wisła Płock

ŁKS Łódź - Chrobry Głogów

Stal Mielec - Puszcza Niepołomice

Wolne losy: Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa, Pogoń Szczecin (po wylosowaniu Kotwicy Kołobrzeg)

Gospodarzami spotkań są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej. W przypadku, gdy wylosowane zostaną drużyny z tej samej ligi, o lokalizacji meczu decyduje kolejność losowania.

STS Puchar Polski w sezonie 2025/26 - terminarz. Kiedy kolejne mecze?

I runda - 24 września

1/16 finału - 29 października

1/8 finału - 3 grudnia

ćwierćfinały - 4 marca

półfinały - 8 kwietnia

finał - 2 maja, na PGE Narodowym w Warszawie

