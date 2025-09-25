Pachniało sensacją w meczu Wisły Kraków z czwartoligowcem. Zdecydowała jedna bramka

Specjalnie sprowadzone tymczasowe trybuny, szczelnie wypełnione wszystkie miejsca i wielkie oczekiwanie na sensację, jakiej ziemia lubuska jeszcze nie widziała.

- W całej historii piłki w naszym powiecie nie doszukałbym się równie prestiżowego meczu. Jako działacze już spełniliśmy swoje marzenia, teraz czas na piłkarzy. Uwielbiam romantyczne historie i wierzę, że możemy pokonać Wisłę - mówił w rozmowie z Interią Piotr Michalewicz, prezes czwartoligowca.

Jego zawodnicy od pierwszej minuty ruszyli, jakby jutra miało nie być. Co prawda nie zdominowali znacznie bardziej utytułowanych rywali, ale próbowali pokazać, że na ich stadionie to oni chcą dyktować warunki. W efekcie Wisła pierwszy raz połowę boiska przekroczyła dopiero po czterech minutach, a wcześniej szans szukali wyłącznie gospodarze.

Inna sprawa, że na spotkanie Pucharu Polski trener Mariusz Jop postanowił wystawić mocno rezerwowy skład. W pierwszej "11" nie było żadnego zawodnika z podstawowego składu z poprzedniego ligowego meczu z Górnikiem Łęczna, ale obowiązkowy cel krakowian pozostawał bez zmian, czyli awans do 1/16 finału Pucharu Polski.

W pierwszej połowie krakowianie mieli jednak tylko jedną dogodną sytuację - w 31. minucie po błędzie defensywy gości Szymon Kawała znalazł się sam na sam z bramkarzem Odry, ale górą był zawodnik gospodarzy.

Na początku drugiej części Bartosz Szafer znów błysnął, gdy najpierw odbił strzał z rzutu wolnego Ervina Omicia, a później poradził sobie z jego uderzeniem zza pola karnego.

W 67. minucie skończyła się cierpliwości trenera Mariusza Jopa i zdecydował się wpuścić na boisko aż trzech zawodników, w tym Angela Rodado.

Odra - Wisła. Decydująca bramka Angela Rodado

Nie minął kwadrans i roszady przyniosły efekt, bo bramkę wypracowali dwaj wprowadzeni. Maciej Kuziemka dośrodkował piłkę niemal z linii końcowej, idealnie pod bramkę wbiegł Rodado i strzałem głową w końcu pokonał Szafera.

Wisła niemal do końca już przeważała, ale Odra miała okazję, by doprowadzić do remisu, Napastnik Krzysztof Drzazga, były napastnik Wisły miał świetną okazję, ale z 10 metrów nie trafił w bramkę.

Dzięki wygranej Wisła awansowała do 1/16 finału Pucharu Polski. Rywala krakowianie poznają podczas losowania, które odbędzie się 1 października.

PJ

Statystyki meczu Odra Bytom Odrzański 0 - 1 Wisła Kraków Posiadanie piłki 38% 62% Strzały 6 30 Strzały celne 1 11 Strzały niecelne 3 14 Strzały zablokowane 2 5 Ataki 55 131

Wisła Kraków Marcin Golba/NurPhoto/AFP AFP

Kibice Wisły Kraków Beata Zawadzka East News

Wisła Kraków MICHAL KLAG/REPORTER East News