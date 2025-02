Ogromne kontrowersje w meczu Legii z Jagiellonią. Były sędzia nie ma złudzeń

Druga kontrowersja miała miejsce w 74. minucie - w tym czasie nadal utrzymywał się remis. W polu karnym Legii upadł zahaczany przez Pawła Wszołka Oskar Pietuszewski, a arbiter od razu podyktował rzut karny. Czekał zarazem na analizę VAR, za którą w środowy wieczór odpowiadał Szymon Marciniak. Ten podpowiedział Lasykowi, by sam przeanalizował sytuację - sędzia główny pobiegł więc do monitora, obejrzał powtórki i... odwołał jedenastkę.

"Niespotykany błąd sędziego. Ten odwołany karny to gwałt na logice i protokole VAR " - stwierdził w serwisie X Mateusz Miga z TVP Sport. "Przepraszam, ale dla mnie ewidentna 11-tka. Nie wiem dlaczego Marciniak w Polsce i Marciniak w LM to dwaj inni Marciniakowie..." - to z kolei opinia innego dziennikarza sportowego, Cezarego Olbrychta. "Każdy ma swoją interpretację. Moja mówi, że dwa karne dla Jagiellonii" - ocenił Adam Sławiński z Kanału Sportowego.

Jagiellonia skrzywdzona w meczu z Legią? Rostkowski ma wątpliwości

Jak zauważył Rostkowski, Marciniak mógł mieć wątpliwości co do słuszności podyktowania rzutu karnego lub po prostu chciał pokazać Lasykowi powtórki by ten sam doszedł do wniosku, że piłkarz Jagiellonii szukał kontaktu z Wszołkiem.