Mistrz Polski za burtą PP. Gdzie był sędzia? Gigantyczne kontrowersje na Legii

Do boju o półfinał Pucharu Polski ekipa z Białegostoku przystąpiła w samym środku maratonu . Na murawę wybiega co kilka dni, rywalizując na trzech frontach jednocześnie - Ekstraklasa, PP i Liga Konferencji . I czyni to z niezłym efektem. Nie przegrała czterech poprzednich spotkań.

Dwaj rywale kontra Lasyk i VAR. Mistrzowie Polski już za burtą PP

Już dwie minuty później mogło dojść do wyrównania. Piłka po strzale Bartosza Kapustki trafiła jednak w słupek. A niedługo potem poważnie nastraszył rywala Ryoya Morishita, któremu zabrakło odrobiny precyzji. To było dla białostoczan poważne ostrzeżenie, ale... nie wyciągnęli z tego konstruktywnych wniosków .

Później największe emocje buzowały przed monitorem VAR. Arbiter podbiegał do niego dwukrotnie. W obu przypadkach chodziło o potencjalny rzut karny dla Jagiellonii i... za każdym razem rozjemca nie dopatrywał się przewiny gospodarzy. W końcówce zignorował za to zagranie ręką we własnym polu karnym Tomasa Silvy, co rozsierdziło z kolei fanów Legii.