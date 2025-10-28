We wtorek zaczęła się 1/16 finału STS Pucharu Polski. Polonia Bytom rozbiła już 7:0 LKS II Goczałkowice-Zdrój, a Śląsk Wrocław pokonał 1:0 Olimpię Grudziądz. O 17:30 rozpoczęło się starcie ŁKS-u z GKS-em Katowice. Z kolei o 18:00 na boisko mieli wybiec zawodnicy Chojniczanki Chojnice i Świtu Szczecin. Już wiadomo, że pierwszy gwizdek został opóźniony, choć tylko o kwadrans.

Mecz Pucharu Polski Chojniczanka - Świt opóźniony. Oto oświadczenia klubów

Wynika to z kolizji drogowej, w której udział brał autokar Świtu. Decyzję podjęli delegat PZPN-u i sędzia. Chojniczanka poinformowała o tym po 17:00 na Facebooku. O 17:08 dodała, że goście dotarli już na obiekt.

O 17:12 nadszedł komunikat także ze strony szczecińskiego klubu. Potwierdzono, że ich autokar był uczestnikiem tej kolizji, ale nikt ze Świtu nie ucierpiał. W oświadczeniu również napisano, że spotkanie zacznie się o 18:15 na skutek "konsultacji z organizatorami oraz służbami porządkowymi".

