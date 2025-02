Marciniak powiedział za dużo. Obawy przed kibicami mają wpływ na decyzje sędziów

Czwartek mija Szymonowi Marciniakowi na tłumaczeniu się z kontrowersji sędziowskich z meczu Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. Goście przegrali 1:3 i pożegnali się z Pucharem Polski na etapie ćwierćfinału. Domagali się w drugiej połowie dwóch rzutów karnych: po potencjalnym faulu Pawła Wszołka na Oskarze Pietuszewskim oraz potencjalnym zagraniu ręką przez Ilię Szkurina. Marciniak uważa, że to, czy Wszołek faulował nie do końca ma znaczenie, bo wcześniej faulowany był Ruben Vinagre i VAR cofnąłby się do tego momentu. Kwestia Szkurina jest bardziej sporna.

