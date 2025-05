Legia z Pucharem Polski, Tobiasz wbił szpilkę Pogoni. "Klub, który nic nie wygrał"

W piątek Legia Warszawa zdobyła 21. w historii klubu Puchar Polski. Po zaciętym finale pokonała 4:3 Pogoń Szczecin, dla której był to piąty przegrany finał tych rozgrywek. Po meczu przed kamerami TVP Sport pojawił się Kacper Tobiasz, który podzielił się swoją opinią na temat meczu, a szczególnie kwestii mentalnej. - My będąc tym bardziej utytułowanym klubem mieliśmy o wiele więcej do przegrania - powiedział.