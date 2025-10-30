Legia Warszawa - Pogoń Szczecin. Puchar Polski. Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Legia Warszawa - Pogoń Szczecin w ramach 1/16 finału Pucharu Polski zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

"Sportowa katastrofa Legii". Mocne słowa na antenie Polsat Sport

O której gra Legia? Gdzie oglądać mecz Pucharu Polski z Pogonią Szczecin? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

W Legii Warszawa wciąż panuje nerwowa atmosfera. Uspokoić jej nie pomogło zwycięstwo z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji, a tym bardziej nie pomógł remis 0:0 z Lechem Poznań po bardzo bezbarwnym występie Warszawiaków. Dlatego dalej nie wiadomo, jaka jest przyszłość trenera Edwarda Iordanescu i czy w ogóle ta współpraca ma jeszcze sens.

Natomiast w Pogoni Szczecin, po trudnym początku sezonu i zmianie szkoleniowca, sytuacja zdaje się poprawiać. Od momentu przyjścia trenera Thomasa Thomasberga "Portowcy" w trzech meczach ligowych odnieśli dwa zwycięstwa, pokonując 2:1 Piasta Gliwice i Cracovię oraz zaliczyli remis 1:1 z Lechem Poznań. To znaczna poprawa pod względem punktowania, ponieważ przed objęciem steru przez Duńczyka, Pogoń miała na koncie już sześć porażek w 10. kolejkach PKO BP Ekstraklasy.

W tym sezonie ligowym oba zespoły zdążyły już zagrać ze sobą. Legia pokonała u siebie Pogoń 1:0. Natomiast w poprzedniej kampanii obie ekipy zmierzyły się trzykrotnie. Najpierw dwa razy w lidze, gdzie "Portowcy" triumfowali przed własną publicznością 1:0, a w rewanżu padł remis 0:0. Z kolei trzecie spotkanie odbyło się w finale zeszłorocznego Pucharu Polski, gdzie emocje było ogromne. Ostatecznie po kapitalnym widowisku 4:3 wygrała Legia, która sięgnęła po trofeum. Piłkarze ze Szczecina z pewnością będą chcieli wziąć rewanż za tę porażkę.

