Lech Poznań - Górnik Zabrze. O której i gdzie obejrzeć Puchar Polski? [NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań zagra dziś z Górnikiem Zabrze w ćwierćfinale Pucharu Polski. "Kolejorz" znajduje się w najlepszym momencie tego sezonu, a z kolei Górnik przechodzi największy kryzys. O której godzinie gra Lech dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Lech Poznań - Górnik Zabrze? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Lech Poznań - Górnik Zabrze w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport. Dostępny będzie także darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Puchar Polski: Lech Poznań - Górnik Zabrze. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Lech Poznań jest w najlepszym dla siebie momencie sezonu. "Kolejorz" zanotował sześć zwycięstw z rzędu, a ostatni mecz w jego wykonaniu był wprost szalony. Mistrz Polski podejmował w minioną niedzielę u siebie Raków Częstochowa i choć dwukrotnie gonił wynik, to ostatecznie zwyciężył 4:3.
Dziś Lech zagra w ćwierćfinale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. "Górnicy" znajdują się z kolei na przeciwległym biegunie. Piłkarze Michala Gasparika, mimo że nadal utrzymują się w czubie tabeli PKO BP Ekstraklasy, to już od czterech spotkań czekają na zwycięstwo. Mało tego, z ostatnich czterech meczów przegrali aż trzy, a remis zdołali wyszarpać jedynie... z ostatnim w tabeli Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Zabrzanie przechodzą aktualnie największy kryzys tego sezonu.
Oba zespoły zmierzyły się w tym sezonie już dwukrotnie. Oba spotkania zostały rozegrane w ramach rozgrywek ligowych. Najpierw Lech wygrał przed własną publicznością 2:1, a następnie na początku lutego w Zabrzu 1:0. "Kolejorz" ma zatem szansę, by wykorzystać słabszy moment Górnika i skompletować hattricka w rywalizacji tych drużyn podczas tego sezonu.
