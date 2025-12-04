Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Jaga" puchary ma już tylko w Europie. Cztery ciosy i szybki koniec przygody w PP

GKS Katowice pokonał 3:1 Jagiellonię Białystok w 1/8 finału Pucharu Polski. Bohaterem spotkania okazał się Bartosz Nowak, który zapisał na swoje konto dwie bramki i asystę. Ekipa z Podlasia nie sięgnie w tym sezonie po krajowy dublet. Pucharowa rywalizacja została jej już tylko w Lidze Konferencji.

Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden ubrany w czarny strój, drugi w pasiasty żółto-czerwony, w tle widoczna trybuna stadionu.
GKS Katowice nie okazał rywalom przesadnej gościny. W nagrodę zagra w ćwierćfinale Pucharu Polski PressFocusNewspix.pl

W bieżącym sezonie te drużyny nie stawały jeszcze naprzeciw siebie w lidze. Gdyby jednak spojrzeć na tabelę, faworyta czwartkowej konfrontacji należało upatrywać w Jagiellonii. To ona jest obecnie wiceliderem Ekstraklasy, podczas gdy katowiczan od strefy spadkowej dzielą ledwie trzy punkty.

W poprzedniej edycji Pucharu Polski oba zespoły kończyły rywalizację w ćwierćfinale. Teraz taki scenariusz były niemożliwy. Na tym szczeblu zmagań mogła się znaleźć tylko jedna ekipa.

Puchar Polski. GKS Katowice już w ćwierćfinale. "Jaga" trafiona trzy razy

Pierwsza odsłona nie zachwyciła poziomem. Momentami trudno było dostrzec, że po boisku biegają dwie ekstraklasowe ekipy. Dominowała walka w środku pola, bramkarze nie zostali zmuszeni do ponadprzeciętnego wysiłku.

Po trzech kwadransach mieliśmy tylko dwie sytuacje godne odnotowania. Zmarnowane okazje bramkowe Jesusa Imaza i Ilji Skurina. W tym aspekcie było 1:1.

Arbiter doliczył tylko minutę do podstawowego czasu gry i... tyle gospodarzom wystarczyło, by otworzyć wynik spotkania jeszcze przed przerwą. Fatalny błąd popełnił stojący w bramce białostoczan Miłosz Piekutowski - piłkę spod nóg wyłuskał mu Marcel Wędrychowski, a akcję sfinalizował z bliskiej odległości Bartosz Nowak.

    Po zmianie stron GKS szybko podwyższył prowadzenie. Nowak wystąpił tym razem w roli asystenta. Była 51. minuta, gdy z jego podania skorzystał skwapliwie Szkurin i zrobiło się 2:0.

    Jagiellonię było stać jedynie na trafienie honorowe. Arbiter podyktował rzut karny, gdy Rafał Strączek ewidentnie faulował Alejandro Pozo. Do piłki podszedł Afimico Pululu i okazał się niezawodnym egzekutorem.

    Do końcowego gwizdka pozostawało jednak tylko kilka minut. Katowiczanie nie dali już sobie zrobić krzywdy. A w samej końcówce na 3:1 trafił jeszcze raz Nowak. Tym sposobem Ślązacy powalczą wiosną o fazę półfinałową Pucharu Polski.

      Puchar Polski
      1/8 finału
      04.12.2025
      17:00
      Zakończony
      Bartosz Nowak
      45+-1' , 90+-5'
      Ilya Shkurin
      51'
      Afimico Pululu
      86' (k.)
      GKS Katowice
      Jagiellonia Białystok
      GKS Katowice
      3 - 1
      Jagiellonia Białystok
      Posiadanie piłki
      37%
      63%
      Strzały
      7
      23
      Strzały celne
      3
      5
      Strzały niecelne
      3
      12
      Strzały zablokowane
      1
      6
      Ataki
      62
      111
      Piłkarz w czarno-żółtym stroju wykonuje precyzyjne zagranie piłką na stadionie, w tle zamazana publiczność i jasno oświetlony baner reklamowy.
      Bartosz Nowak, główny architekt awansu "Gieksy" do ćwierćfinału PP Art ServicePAP
      Dwóch piłkarzy podczas zaciętej walki o piłkę na boisku, jeden z zawodników w czarnym stroju wyskakuje w powietrze z wyrazem bólu na twarzy po faulu, drugi piłkarz w czerwono-żółtym stroju wykonuje wślizg.
      Marcel Wędrychowski bezpardonowo potraktowany przez Leona FlachaArt ServicePAP
      Tłum kibiców ubrany w żółto-czarne barwy trzyma ogromną flagę z herbem KS Katowice, a nad głowami unoszą się czerwone race, które rozświetlają trybuny intensywnym światłem.
      Fani GKS-u KatowiceArt ServicePAP

