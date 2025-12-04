"Jaga" puchary ma już tylko w Europie. Cztery ciosy i szybki koniec przygody w PP

W bieżącym sezonie te drużyny nie stawały jeszcze naprzeciw siebie w lidze. Gdyby jednak spojrzeć na tabelę, faworyta czwartkowej konfrontacji należało upatrywać w Jagiellonii. To ona jest obecnie wiceliderem Ekstraklasy, podczas gdy katowiczan od strefy spadkowej dzielą ledwie trzy punkty.

W poprzedniej edycji Pucharu Polski oba zespoły kończyły rywalizację w ćwierćfinale. Teraz taki scenariusz były niemożliwy. Na tym szczeblu zmagań mogła się znaleźć tylko jedna ekipa.

Puchar Polski. GKS Katowice już w ćwierćfinale. "Jaga" trafiona trzy razy

Pierwsza odsłona nie zachwyciła poziomem. Momentami trudno było dostrzec, że po boisku biegają dwie ekstraklasowe ekipy. Dominowała walka w środku pola, bramkarze nie zostali zmuszeni do ponadprzeciętnego wysiłku.

Po trzech kwadransach mieliśmy tylko dwie sytuacje godne odnotowania. Zmarnowane okazje bramkowe Jesusa Imaza i Ilji Skurina. W tym aspekcie było 1:1.

Arbiter doliczył tylko minutę do podstawowego czasu gry i... tyle gospodarzom wystarczyło, by otworzyć wynik spotkania jeszcze przed przerwą. Fatalny błąd popełnił stojący w bramce białostoczan Miłosz Piekutowski - piłkę spod nóg wyłuskał mu Marcel Wędrychowski, a akcję sfinalizował z bliskiej odległości Bartosz Nowak.

Po zmianie stron GKS szybko podwyższył prowadzenie. Nowak wystąpił tym razem w roli asystenta. Była 51. minuta, gdy z jego podania skorzystał skwapliwie Szkurin i zrobiło się 2:0.

Jagiellonię było stać jedynie na trafienie honorowe. Arbiter podyktował rzut karny, gdy Rafał Strączek ewidentnie faulował Alejandro Pozo. Do piłki podszedł Afimico Pululu i okazał się niezawodnym egzekutorem.

Do końcowego gwizdka pozostawało jednak tylko kilka minut. Katowiczanie nie dali już sobie zrobić krzywdy. A w samej końcówce na 3:1 trafił jeszcze raz Nowak. Tym sposobem Ślązacy powalczą wiosną o fazę półfinałową Pucharu Polski.

Statystyki meczu GKS Katowice 3 - 1 Jagiellonia Białystok Posiadanie piłki 37% 63% Strzały 7 23 Strzały celne 3 5 Strzały niecelne 3 12 Strzały zablokowane 1 6 Ataki 62 111

Bartosz Nowak, główny architekt awansu "Gieksy" do ćwierćfinału PP Art Service PAP

Marcel Wędrychowski bezpardonowo potraktowany przez Leona Flacha Art Service PAP

Fani GKS-u Katowice Art Service PAP