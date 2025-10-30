Haniebne zachowanie w derbach Krakowa. Jest reakcja klubu, ale to jeszcze nie koniec

Podczas derbów Krakowa ramach 1/16 finału Pucharu Polski dochodziło do gorszących scen. Kibice Hutnika palili szaliki, wywiesili wielką flagę z napisem "Śmierć wiślackiej k...", rozdawali kartony z takim samym przekazem i przez całe spotkanie kierowali wulgaryzmy w stronę zespołu gości.

Sprawą na pewno zajmie się Polski Związek Piłki Nożnej, ale komunikat w tej sprawie wydał też zarząd Hutnika.

"Klub stanowczo odcina się od treści transparentów, które pojawiły się na trybunach oraz zachowań części kibiców. Takie postawy i gesty nie reprezentują wartości ani zasad, jakimi kieruje się nasz klub. Hutnik Kraków od lat buduje swoją tożsamość na szacunku, sportowej rywalizacji i wspólnym działaniu na rzecz krakowskiej społeczności. Jednocześnie pragniemy przeprosić środowisko "Białej Gwiazdy", wszystkich jej kibiców, zawodników oraz osoby, które mogły poczuć się urażone zaistniałą sytuacją" - napisał zarząd Hutnika i zapewnia, że podejmie odpowiednie kroki, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Po meczu doszło do jeszcze jednej kontrowersyjnej sytuacji. W internecie zamieszczono nagranie, na którym widać, jak młodzi zawodnicy z Akademii Hutnika chcą wziąć autograf od wiślaka Jamesa Igbekeme, ale nie pozwala im na to jeden z opiekunów.

Hutnik zapewnia jednak, że przedstawiciel klubu chciał tylko uporządkować ustawienie grupy, ponieważ dzieci znajdowały się na drodze wejścia zawodników do tunelu.

Podkreślamy również, że nie zabraniamy swoim wychowankom ani sympatykom zbierania autografów od zawodników innych zespołów. Wierzymy, że sport powinien łączyć, inspirować i uczyć szacunku – szczególnie tych najmłodszych

W derbach Krakowa Wisła pokonała Hutnika 1:0 i awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski.

