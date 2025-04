Grosicki: Chciałem udowodnić wszystkim wokół, że to nie marzenie

Jakub Żelepień, Interia: Czy kiedykolwiek był pan tak wściekły, jak 2 maja 2024 roku około godziny 19:00?

Kamil Grosicki, Pogoń Szczecin: Może nie wściekły, a bardziej załamany tym, co się wydarzyło. Wiedziałem wówczas, że ta porażka będzie się za mną ciągnęła do końca moich dni, jeśli jako drużyna nie naprawimy tego, co zepsuliśmy. Sukces był tak blisko, mieliśmy go na wyciągnięcie ręki. Spotkało nas straszne rozczarowanie, to była sportowa załamka. Reklama

Obiecał pan wówczas, że Pogoń wróci na PGE Narodowy. Ile było w tym trzeźwej analizy, a ile kierowania się emocjami i dziecięcymi wręcz marzeniami?

Wydaje mi się, że po każdym naszym meczu Pucharu Polski w tym sezonie widać było po mnie, jak emocjonalnie podchodzę do tych rozgrywek. Chciałem udowodnić wszystkim wokół, że powrót na PGE Narodowy to nie marzenie, a rzeczywistość, w którą wierzyłem od pierwszego spotkania w Rzeszowie. Cieszę się, że pokonaliśmy tę drogę. Jestem też przekonany, że jako klub jesteśmy o ten rok mądrzejsi, mamy więcej doświadczenia. Przed poprzednim finałem byliśmy w zasadzie pewni wygranej, zakładaliśmy sobie w myślach złote medale na szyje. Sport dał nam jednak kolejną lekcję pokory, pokazał, że nie zawsze wygrywa lepszy. Tamten dzień kosztował mnie dużo bólu i cierpienia.

Robert Kolendowicz to trener-cudotwórca czy po prostu szkoleniowiec wykorzystujący w pełni potencjał drużyny, którego wykrzesać nie potrafił Jens Gustafsson?

Trener Kolendowicz wykonał świetną robotę wraz ze swoim sztabem, natomiast na koniec to my, piłkarze, byliśmy na boisku i musieliśmy wcielić w życie to, co nakreślił nam szkoleniowiec. Nie zamierzam jednak oceniać i porównywać go do trenera Gustafssona. Pod jego wodzą dwukrotnie zajęliśmy czwarte miejsce, raz awansowaliśmy do finału, w którym zawaliliśmy wszyscy, a nie tylko on. Teraz ponownie bijemy się o najwyższe lokaty w lidze i zagramy o Puchar Polski. Trzeba docisnąć gaz i zakończyć sezon lepiej niż rok temu. Reklama

Jakie są pańskie relacje z trenerem Kolendowiczem? Różnica wieku między wami jest mała, nie jest też tajemnicą, że znaliście się wiele lat wcześniej, zanim wrócił pan do Szczecina. Jesteście na "ty" czy jednak zachowuje pan oficjalną formę komunikacji?

Mamy bardzo dobre relacje, natomiast Robert jest teraz moim trenerem i w pełni to szanuję. Kiedy jesteśmy sami, rozmawiamy w sposób bardziej luźny, ale przy drużynie zawsze zwracam się do niego przez "trenerze". Komunikacja między nami jest naprawdę świetna.

Wróćmy do Pucharu Polski. W czym obecna Pogoń jest lepsza od tej sprzed roku?

Na pewno rozwinęliśmy się pod względem mentalnym. Tamten rok dał nam dużo do myślenia. Wszyscy w drużynie zrozumieli, że mecze wygrywa się walką i zaangażowaniem, a nie samymi umiejętnościami. Zwłaszcza kiedy mowa jest o finale. Teraz zmierzymy się z Legią Warszawa, czyli jednym z najlepszych klubów w Polsce. Od kilku lat nie zdobywa co prawda trofeów, ale to nadal silny rywal. Podchodzimy do meczu na zasadzie "finały się wygrywa". Nie interesuje nas piękna gra i zdobycie kilku bramek, jeśli miałoby nie dać nam to upragnionego trofeum. Wierzymy w siebie, mamy swoje marzenia i chcemy je spełnić. Reklama

Wybiegacie myślami do 2 maja? Czy pomimo całej tej otoczki staracie się być tu i teraz, spokojnie oczekując na finał?

Rok temu, odkąd awansowaliśmy do finału, myśleliśmy tylko o nim. Natychmiast odbiło się to na naszej formie w lidze, w której zdobyliśmy cztery punkty w czterech meczach. Dyspozycja była średnia i taka sama była później w finale. Teraz nie możemy popełnić tego samego błędu. Musimy zbudować jak najlepszą formę w Ekstraklasie, żeby następnie przenieść ją na Puchar Polski. Nie ma więc mowy o żadnym odpuszczaniu ligi. Jeśli chce się w życiu coś osiągnąć, grać na wysokim poziomie, trzeba być gotowym do rywalizacji na kilku frontach.

Miał pan po powrocie do Pogoni kilku różnych napastników do współpracy. Był Luka Zahović, był niekiedy na dziewiątce Michał Kucharczyk, był Pontus Almqvist. Teraz jest Efthymios Koulouris. Co takiego ma w sobie Grek, że pewnym krokiem zmierza po koronę króla strzelców?

Jest pracowity i skromny. Jemu woda sodowa nie uderza do głowy, gdy zdobywa hat-tricka. Przeciwnie - chce jeszcze więcej pomagać drużynie i strzelać kolejne gole. Ma świadomość, że w piłce nożnej wszystko szybko się zmienia i nie jest łatwo pozostać na topie. Widzę po nim, że jest skoncentrowany na swojej robocie. Oddałem mu w tym sezonie rzuty karne, a on je wykorzystuje. Cieszę się, że Pogoń ma takiego napastnika. Reklama

Pogoń walczy o czołowe lokaty w Ekstraklasie i jest w finale Pucharu Polski, ale jeszcze kilka miesięcy temu nie było w klubie wesoło. Czy w styczniu, kiedy piłkarze przeprowadzili swoisty protest przeciwko ówczesnemu zarządowi, pojawiały się w pańskiej głowie myśli, że drużyna może się rozpaść wewnętrznie?

Doskonale pamiętam, że zimą kibice i dziennikarze nie zastanawiali się, czy Pogoń będzie walczyła o puchary, tylko czy przypadkiem nie będzie walczyła o utrzymanie w lidze przez to wszystko, co działo się wokół klubu. Ja jednak, znając zespół, znając tych chłopaków, wiedziałem, że tylko od nas na boisku zależy, jak będziemy reagować na te okoliczności. My nie mamy wpływu na gabinety, możemy przemawiać tylko swoją grą. Odcięliśmy się bardzo mocno od problemów organizacyjnych i wierzyliśmy, że w końcu słońce nad klubem zaświeci. Styczniowy protest był symbolem, bo tak naprawdę bardzo ostro pracowaliśmy w siłowni i na boisku głównym, na którym nie było mediów. Scaliliśmy się jako drużyna i sztab, trzymaliśmy się razem i bez wątpienia pomogło nam to w mocnym starcie na wiosnę. Reklama

