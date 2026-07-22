Głośny upadek polskiego klubu potwierdzony. Jest komunikat PZPN

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Za dwa tygodnie rozpocznie się kolejna edycja STS Pucharu Polski. Już teraz wiadomo, że do rozgrywek nie przystąpi jedna z drużyn. PZPN wydał specjalny komunikat informujący o wycofaniu się GKS-u Jastrzębie. Drużyna z Górnego Śląska już wcześniej wycofała się z drugiej ligi z powodów finansowych. Klub ostatecznie upadł, a nowo powołany byt rozpocznie zmagania od rybnickiej klasy B.

Prezes PZPN Cezary Kulesza
Cezary Kulesza, prezes PZPNWojciech OlkusnikEast News

Już 4 sierpnia rozpocznie się kolejna edycja STS Pucharu Polski. Tytułu wywalczonego w ostatnią majówkę bronić będzie Górnik Zabrze. W wielkim finale rozgrywanym na PGE Narodowym drużyna Michala Gasparika pokonała Raków Częstochowa.

Na dwa tygodnie przed pierwszym meczem PZPN wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował o wycofaniu z rozgrywek jednej z drużyn. Chodzi o GKS Jastrzębie, który w trakcie poprzedniego sezonu wycofał się z rozgrywek drugiej ligi z powodów finansowych.

W związku z tym ostateczny upadek klubu został udokumentowany po raz kolejny. Ich rywal Pogoń Siedlce automatycznie awansował do pierwszej rundy. GKS z powodu wycofania się został ukarany walkowerem za to spotkanie.

Nie minęła doba od meczu Górnika, nagle komunikat. Mecz ligowy ostatecznie przełożony

Upadek GKS-u Jastrzębie ostatecznie przypieczętowany

- Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w związku z nieprzystąpieniem klubu GKS Jastrzębie do rozgrywek w sezonie 2026/2027, mecz Rundy Wstępnej STS Pucharu Polski pomiędzy MKP Pogoń Siedlce a GKS Jastrzębie nie odbędzie się, a drużyna MKP Pogoń Siedlce otrzymuje wolny los - poinformował PZPN.

Ostatni sezon był dla Jastrzębian prawdziwym koszmarem. Klub z Górnego Śląska w momencie wycofania się z rozgrywek drugiej ligi zanotował w 24 spotkaniach tylko sześć punktów, nie odnosząc choćby jednego zwycięstwa. W miejsce upadłego klubu powstał nowy podmiot - GKS 62 Jastrzębie, który w tym sezonie zagra w rozgrywkach rybnickiej klasy B.

Upadek GKS-u Jastrzębie jest bezpośrednio powiązany z ogromnymi tarapatami finansowymi, w jakie wpadł wieloletni sponsor klubu, Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Ten sam los spotkał siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce przestał istnieć, a na jego licencji będzie grać ukraiński byt nazwany Jastrzębie Barkom.

W rundzie wstępnej Pucharu Polski udział bierze 22 drużyn. Jest to 18 drużyn drugiej ligi oraz cztery najsłabsze drużyny grające w poprzednim sezonie na poziomie pierwszej ligi. Zwycięzcy awansują do pierwszej rundy, w której zagrają drużyny Ekstraklasy (z wyłączeniem pucharowiczów), pozostali pierwszoligowcy oraz triumfatorzy 16 Pucharów Polski na szczeblu wojewódzkim.

Pary rundy wstępnej Pucharu Polski (mecze 4 i 5 sierpnia)

  • Pogoń Siedlce - GKS Jastrzębie - walkower
  • Znicz Pruszków - ŁKS II Łódź
  • Górnik Łęczna - KKS 1925 Kalisz
  • GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec
  • Unia Skierniewice - Sokół Kleczew
  • Warta Poznań - Resovia
  • Olimpia Grudziądz - Świt Szczecin
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała - Hutnik Kraków
  • Śląsk II Wrocław - Stal Stalowa Wola
  • Sandecja Nowy Sącz - Rekord Bielsko-Biała
  • Podhale Nowy Targ - Chojniczanka Chojnice

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