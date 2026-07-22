Już 4 sierpnia rozpocznie się kolejna edycja STS Pucharu Polski. Tytułu wywalczonego w ostatnią majówkę bronić będzie Górnik Zabrze. W wielkim finale rozgrywanym na PGE Narodowym drużyna Michala Gasparika pokonała Raków Częstochowa.

Na dwa tygodnie przed pierwszym meczem PZPN wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował o wycofaniu z rozgrywek jednej z drużyn. Chodzi o GKS Jastrzębie, który w trakcie poprzedniego sezonu wycofał się z rozgrywek drugiej ligi z powodów finansowych.

W związku z tym ostateczny upadek klubu został udokumentowany po raz kolejny. Ich rywal Pogoń Siedlce automatycznie awansował do pierwszej rundy. GKS z powodu wycofania się został ukarany walkowerem za to spotkanie.

Nie minęła doba od meczu Górnika, nagle komunikat. Mecz ligowy ostatecznie przełożony

Upadek GKS-u Jastrzębie ostatecznie przypieczętowany

- Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w związku z nieprzystąpieniem klubu GKS Jastrzębie do rozgrywek w sezonie 2026/2027, mecz Rundy Wstępnej STS Pucharu Polski pomiędzy MKP Pogoń Siedlce a GKS Jastrzębie nie odbędzie się, a drużyna MKP Pogoń Siedlce otrzymuje wolny los - poinformował PZPN.

Ostatni sezon był dla Jastrzębian prawdziwym koszmarem. Klub z Górnego Śląska w momencie wycofania się z rozgrywek drugiej ligi zanotował w 24 spotkaniach tylko sześć punktów, nie odnosząc choćby jednego zwycięstwa. W miejsce upadłego klubu powstał nowy podmiot - GKS 62 Jastrzębie, który w tym sezonie zagra w rozgrywkach rybnickiej klasy B.

Upadek GKS-u Jastrzębie jest bezpośrednio powiązany z ogromnymi tarapatami finansowymi, w jakie wpadł wieloletni sponsor klubu, Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Ten sam los spotkał siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce przestał istnieć, a na jego licencji będzie grać ukraiński byt nazwany Jastrzębie Barkom.

W rundzie wstępnej Pucharu Polski udział bierze 22 drużyn. Jest to 18 drużyn drugiej ligi oraz cztery najsłabsze drużyny grające w poprzednim sezonie na poziomie pierwszej ligi. Zwycięzcy awansują do pierwszej rundy, w której zagrają drużyny Ekstraklasy (z wyłączeniem pucharowiczów), pozostali pierwszoligowcy oraz triumfatorzy 16 Pucharów Polski na szczeblu wojewódzkim.

Pary rundy wstępnej Pucharu Polski (mecze 4 i 5 sierpnia)

Pogoń Siedlce - GKS Jastrzębie - walkower

Znicz Pruszków - ŁKS II Łódź

Górnik Łęczna - KKS 1925 Kalisz

GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec

Unia Skierniewice - Sokół Kleczew

Warta Poznań - Resovia

Olimpia Grudziądz - Świt Szczecin

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Hutnik Kraków

Śląsk II Wrocław - Stal Stalowa Wola

Sandecja Nowy Sącz - Rekord Bielsko-Biała

Podhale Nowy Targ - Chojniczanka Chojnice





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