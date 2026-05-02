Finał Pucharu Polski 2026: Górnik - Raków. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Finał Pucharu Polski 2026 Górnik Zabrze - Raków Częstochowa zostanie rozegrany dzisiaj w sobotę 2 maja na stadionie PGE Narodowym w Warszawie o godzinie 16:00. Transmisję na żywo z meczu będzie można oglądać w TV na kanałach TVP 1, TVP Sport i TVP Polonia. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik finału na stronie Interii Sport.

Finał Pucharu Polski 2026. Górnik Zabrze - Raków Częstochowa. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Górnik Zabrze i Raków Częstochowa spotkają się w finale Pucharu Polski. Zabrzanie dotarli do finału rozstrzygając wszystkie swoje mecze w regulaminowym czasie gry. Rakowowi ta sztuka od ćwierćfinałów się nie udawała. "Medaliki" w ćwierćfinale po dogrywce wyeliminowały Avię Świdnik, a w półfinale po szalonym meczu dopiero po rzutach karnych pokonały GKS Katowice.

To będzie trzecie spotkanie tych zespołów w tym sezonie. Poprzednie dwa odbyły się w ramach meczów Ekstraklasy. Oba wygrał Górnik, najpierw w rundzie jesiennej 1:0 na stadionie Rakowa, a na wiosnę 3:1 już przed własną publicznością.

Dla Górnika, który ma na koncie sześć Pucharów Polski jest to pierwszy finał tych rozgrywek od 2001 roku. Ostatni raz to trofeum "Górnicy" zdobyli jednak dawniej, bo w 1972 roku. Raków z kolei wystąpi w finale Pucharu Polski już po raz czwarty w ostatnich siedmiu latach. Dwa z nich wygrał w 2021 i 2022 roku. Są to jak dotąd jedyne triumfy "Medalików" w tym turnieju.

Jonatan Braut Brunes jest zdecydowanie najlepszym strzelcem Rakowa Częstochowa w tym sezonie

Maksym Khlan i Sondre Liseth w barwach Górnika Zabrze

DJB: Brak Polaków w Europejskich Pucharach. WIDEO POLSAT BOX GO