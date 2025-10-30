Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dwa ciosy i nokaut w pięć minut. Cudowny gol ich dobił. Jagiellonia bezlitosna w Pucharze Polski

Kacper Dąderewicz

W 1/16 STS Pucharu Polski Miedź Legnica podejmowała Jagiellonię Białystok. Do przerwy w tym meczu utrzymywał się remis 1:1. Po zmianie stron goście byli już stron całkowicie dominującą. Gola na 2:1 w 70. minucie zdobyli trochę "siłą woli", a zaledwie pięć minut później strzeliła bramkę, która podcięła gospodarzom skrzydła. Miedź nawiązała jeszcze kontakt w doliczonym czasie gry, ale było już za późno, aby doprowadzić do remisu.

Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok w Pucharze Polski
Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok w Pucharze PolskiKAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORTNewspix.pl

Na pierwszego gola nie musieliśmy czekać zbyt długo. Goście z Białegostoku zdobyli go już w 11. minucie. Cezary Polak wpisał się na listę strzelców po podaniu Jesusa Imaza.

Miedź Legnica od razu rzuciła się do odrabiania strat. Po golu Jagiellonii wyprowadziła swój atak zakończony strzałem, ale właśnie ten ostatni akcent okazał się jej najsłabszym punktem.

Gospodarze doskonale wiedzieli, że Puchar Polski to znakomita okazja ku temu, aby mniejszy klub postawił się zdecydowanemu faworytowi i pokusił się o sprawienie wielkiej niespodzianki.

W 36. minucie Kamil Antonik przełożył wysiłek całej drużyny Miedzi Legnica na konkretny efekt w postaci gola na 1:1. Z obrazu gry można ocenić, że gospodarze zasługiwali na tego gola.

Jagiellonia w pierwszej połowie była drużyną lepszą piłkarsko, ale Miedź grała na bardzo wysokiej intensywności i właśnie dzięki temu udało się jej utrzymać remis do przerwy.

Druga połowa toczyła się długo zgodnie z oczekiwaniami. Jagiellonia miała przewagę na boisku. Nie potrafiła jednak przekuć jej w gola, który dałby jej prowadzenie.

Taki stan rzeczy utrzymywał się do 70. minuty. Właśnie wtedy goście zdobyli dość kuriozalnego gola. Jesus Imaz, będąc już w pozycji półleżącej, kopnął piłkę w kierunku pola bramkowego.

Tam futbolówka odbiła się od uda Lozano i wpadła do siatki. Miedź Legnica miała już tylko 20 minut, aby odwrócić losy ten rywalizacji.

Zaledwie 5 minut później gospodarze otrzymali kolejny cios. Sergio Lozano najpierw sam odebrał piłkę blisko pola karnego rywali, a następnie oddał fenomenalny strzał zza "szesnastki". Podwyższył na 3:1 i podciął skrzydła ambitnym piłkarzom "Miedzianki".

W doliczonym czasie gry Miedź Legnica zdobyła jeszcze gola na 2:3, ale było już za późno, aby marzyć o remisie. Spotkanie zakończyło się właśnie takim wynikiem i ostatecznie to Jagiellonię zobaczymy w 1/8 finału Pucharu Polski.

Puchar Polski
1/16 finału
30.10.2025
15:00
Zakończony
Kamil Antonik
36'
Marcel Mansfeld
90+-2'
Cezary Polak
11'
Sergio Lozano
70' , 75'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Miedź Legnica
Jagiellonia Białystok
Rezerwowi

Statystyki meczu

Miedź Legnica
2 - 3
Jagiellonia Białystok
Posiadanie piłki
33%
67%
Strzały
12
22
Strzały celne
2
7
Strzały niecelne
4
7
Strzały zablokowane
6
8
Ataki
56
101
FC Lorient – Paris Saint-Germain 1-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Polsat SportEleven Sports
Trzech piłkarzy w żółto-czerwonych strojach obejmuje się i świętuje zdobycie gola na stadionie, w tle widoczni kibice na trybunach.
Jagiellonia Białystokfot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East NewsEast News
Grupa piłkarzy w żółto-czerwonych strojach ściska się i cieszy z sukcesu na boisku podczas meczu, na ich twarzach widać radość i sportowe emocje.
W tym momencie Jagiellonia prowadziła w gościnie 1:0FREDERICK FLORINAFP
Dwóch piłkarzy w żółto-czerwonych strojach drużyny Jagiellonia Białystok biegnie po boisku podczas meczu, w tle trybuny wypełnione kibicami w barwach klubowych.
Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii BiałystokFot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix/East News

