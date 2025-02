Dogrywka wyłoniła półfinalistę Pucharu Polski. Wielkie emocje w Szczecinie, seria trwa

Szczecinianie przystąpili do środowego pojedynku uskrzydleni aż czteromeczową serią zwycięstw, więc tłumnie zgromadzeni kibice na stadionie imienia Floriana Krygiera nie wyobrażali sobie innego scenariusza niż triumf nad Piastem . Podopieczni Roberta Kolendowicza, gdzie jak gdzie, ale w Pucharze Polski mają coś dodatkowo do udowodnienia. Przed rokiem Kamil Grosicki i spółka byli już sekundy od pierwszego w historii triumfu. Wisła jednak brutalnie odarła ich z marzeń.

Pierwsza połowa nie porwała marznących fanów na trybunach. Ci będący w przewadze najedli się strachu za sprawą Valentina Cojocaru. Rumun w pewnym momencie usiadł na murawie, a sędzia widząc cierpiącego golkipera, na chwilę wstrzymał rywalizację . Skończyło się tylko na strachu, bo 29-latek nie został nawet zmieniony. Kibice, widząc powracającego bramkarza między słupki, odetchnęli z ulgą, ponieważ to absolutnie kluczowa postać u "Granatowo-Bordowych". Najlepszy na to dowód? Kilka kluczowych interwencji w drugiej połowie.

Efthymios Koulouris znów bohaterem Pogoni. Grosicki przypieczętował zasłużony awans

Drugiego półfinalistę Pucharu Polski nie poznaliśmy po dziewięćdziesięciu minutach gry. Do dogrywki w nieco lepszych humorach przystąpili przyjezdni, którzy nieznacznie przejęli inicjatywę i momentami brakowało im centymetrów do tego, by uciszyć szczecińską publiczność. Ale to Pogoń odzyskała rezon. Długo pachniało trafieniem dla miejscowych, aż wreszcie w sto szóstej minucie stadion do euforii doprowadził najlepszy obecnie strzelec PKO BP Ekstraklasy, Efthymios Koulouris.