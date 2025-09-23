Dogrywka, sześć goli i hat-trick. Hit w Pucharze Polski nie zawiódł

Przed meczem z Wisłą Płock drużyna GKS-u Katowice nie była w najlepszej formie. W dwóch ostatnich spotkaniach Ekstraklasy zespół prowadzony przez Rafała Góraka poległ dwukrotnie - przeciwko Lechii Gdańsk i Cracovii. W obu spotkaniach nie potrafił trafić do siatki.

Identycznymi statystykami mógł "pochwalić się" beniaminek. Wisła przegrywała 0:1 z Arką Gdynia i Jagiellonią Białystok. W takiej sytuacji obie ekipy chciały przełamać się w meczu 1/32 finału Pucharu Polski. Żeby było jeszcze ciekawej, kluby z Płocka i Katowic w najbliższy piątek zagrają kolejne spotkanie - w 10. kolejce Ekstraklasy.

Szkurin rozpoczął strzelanie w Katowicach. Ale GKS miał innego bohatera

W pierwszej połowie wtorkowego starcia oglądaliśmy jedno trafienie. W 17. minucie bramkarza gości pokonał Illia Szkurin. Białoruski napastnik sprzedany z Legii Warszawa otrzymał podanie prostopadłe od Bartosza Nowaka. Po zgrabnym przyjęciu podprowadził piłkę, popatrzył w stronę golkipera, po czym uderzył płasko w kierunku dalszego słupka. 26-latek zachował się książkowo, w ten sposób "dziewiątki" powinny finalizować akcje.

Nieco ponad dziesięć minut później przed szansą na doprowadzenie do wyrównania stanął Matchoi Djalo. Portugalczyk nie skorzystał z kapitalnego dośrodkowania. Z czystej pozycji w polu karnym rywala nie potrafił skierować futbolówki do siatki. Jego strzał z główki był nieczysty, kompletnie nieprecyzyjny i w efekcie chybiony.

W spotkaniu brakowało płynności. Piłkarze z Katowic dłużej posiadali piłkę, jednak nie przekładało się to na okazje bramkowe. Gra była szarpana, brakowało jakości, spektakularnych rozegrań czy dryblingów. A przecież obie ekipy walczyły o awans do drugiej rundy Pucharu Polski.

W drugą część gry zdecydowanie lepiej weszli zawodnicy Rafała Góraka, jednak goście nie zamierzali być gorsi. W 55. minucie z bliskiej odległości przestrzelił Iban Salvador. Mariusz Misiura aż złapał się za głowę, była to świetna okazja do wyrównania. Za moment znów przenieśliśmy się pod bramkę Wisły, której obrońcy niemal sami nie wbili piłki do własnej siatki. W końcu na katowickim stadionie zaczęło się coś dziać.

Misiura wpuścił na murawę Quentina Lecoeuche'a, który po godzinie gry dał Wiśle remis. Francuz - znajdując się z lewej strony szesnastki - domknął kontratak strzałem bez przyjęcia. Wracający między słupki Rafał Strączek był bliski skutecznej interwencji, lecz ostatecznie skapitulował.

Radość gości trwała zaledwie... pięć minut. Gola na 2:1 dla GKS-u Katowice strzelił Bartosz Nowak, który w pierwszej połowie zanotował asystę. 32-latek wykazał się ogromnym doświadczeniem. Zdołał przyjąć futbolówkę klatką piersiową, a następnie z bliskiej odległości i dosyć ostrego kąta trafił do siatki po uderzeniu z woleja. W 71. minucie nie popisał się Strączek, który zanotował koszmarne wyjście z bramki. Gospodarzy uratowało wybicie piłki z linii bramkowej.

W międzyczasie nad stadionem w Katowicach pojawił się siarczysty deszcz. Nowak drugi raz trafił do siatki, jednak z pozycji spalonej. Po stałym fragmencie gry bliski gola na 2:2 był Marcin Kamiński, który nieźle uderzył z główki. W końcu Wisła Płock drugi raz doprowadziła do wyrównania dzięki efektownemu trafieniu Wiktora Nowaka. To była 90 minuta. Regulaminowy czas gry upłynął, a to oznaczało jedno - dogrywkę.

Dogrywkę, którą z przytupem rozpoczął Bartosz Nowak. 32-latek zdecydowanie był najlepszym zawodnikiem na boisku. Minutę po gwizdku zdobył drugą bramkę, tym razem - znajdując się po prawej stronie pola karnego - z prawej nogi kropnął na dalszy słupek. Jego uderzenie było bardzo precyzyjne, trudne do wykonania, ale skuteczne. Katowiczanie trzeci raz wyszli na prowadzenie, a Nowak chwilę później ustrzelił hat-tricka. Pan piłkarz, po prostu, bohater. Niemal w pojedynkę zapewnił GKS-owi wygraną 4:2 i awans do drugiej rundy Pucharu Polski.

Statystyki meczu GKS Katowice 4 - 2 Wisła Płock Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 22 12 Strzały celne 8 3 Strzały niecelne 7 7 Strzały zablokowane 7 2 Ataki 91 100

