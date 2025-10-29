Partner merytoryczny: Eleven Sports

Co za bramka w derbach Krakowa. Zdecydowało jedno trafienie

Wisła Kraków pokonała Hutnika Kraków 1:0 i awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski. Niezbyt efektowne derby rozstrzygnęło piękne uderzenie z rzutu wolnego Kacpra Dudy.

W derbach Krakowa niewiele było ładnej gry
W derbach Krakowa niewiele było ładnej gry ZUZA TWARDOSZ / 400mm.plNewspix.pl

Nie wystarczą dwa zespoły, którym się chce walczyć, by zaserwować kibicom ciekawe widowisko, co udowodniły w środowe popołudnie drużyny Hutnika i Wisły Kraków.

Gospodarze próbowali za wszelką cenę postawić się bardziej utytułowanym rywalom, a zadanie mieli o tyle ułatwione, że Mariusz Jop w pierwszym składzie postawił tylko na trzech zawodników, którzy od początku grali w ostatnim spotkaniu ligowym przeciwko Stali Rzeszów.

Za to Hutnik od początku spotkania próbował pokazać, że nie zamierza łatwo oddawać rywalom inicjatywy przy Suchych Stawach. Gospodarze zaczęli od ataków, ale z czasem coraz więcej z gry mieli wiślacy. Tyle tylko, że niewiele z tego wynikało, a piłkarzom Mariusza Jopa najbardziej brakowało ostatniego podania.

Wisłę próbowali napędzać młodzi zawodnicy - Maciej Kuziemka i Kacper Duda, z kolei w Hutniku najgroźniejszy był Kacper Prusiński, a wspomagał go Donald Guerrier. Żaden z nich nie był jednak w stanie sprawić, by w pierwszej połowie kibice na dłuższą chwilę poczuli emocje.

Hutnik Kraków - Wisła Kraków. Piękny gol Kacpra Dudy

Kompletnie do tego marnego widowiska nie pasowało to, co wydarzyło się w 60. minucie. Sędzia podyktował kolejny rzut wolny dla Wisły z odległości ok. 25 metrów. Wcześniej krakowianie marnowali stałe fragmenty na potęgę, ale tym razem zamienili je na piękne trafienie. Do piłki podszedł Kacper Duda, huknął z całej siły i piłka wpadła w okienko bramki Hutnika.

Po tym golu Hutnik próbował atakować, ale nie był w stanie przebić się w okolice bramki Kamila Brody. Z kolei Wisła przestała tak wyraźnie dominować, co do końca dawało gospodarzom nadzieje co najmniej na remis. W samej końcówce zakotłowało się jeszcze pod bramką Wisły, ale ostatecznie I-ligowiec wywalczył awans.

Meczu ze stadionu nie oglądali kibice Wisły. Za to ze strony fanów Hutnika przez całe spotkanie słychać było głównie bluzgi.

Dzięki wygranej Wisła zagra w 1/8 finału Pucharu Polski. Rywala krakowianie poznają podczas losowania, które odbędzie się w najbliższy wtorek.

PJ

Puchar Polski
1/16 finału
29.10.2025
13:00
Zakończony
Kacper Duda
61'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Hutnik Kraków
Wisła Kraków
Rezerwowi

Statystyki meczu

Hutnik Kraków
0 - 1
Wisła Kraków
Posiadanie piłki
43%
57%
Strzały
8
15
Strzały celne
1
1
Strzały niecelne
2
7
Strzały zablokowane
5
7
Ataki
71
86
