Mecz Legia Warszawa - Pogoń Szczecin był hitem 1/16 finału STS Pucharu Polski. Był to też rewanż za finał rozgrywek sprzed kilku miesięcy, w którym lepszy okazał się zespół ze stolicy. Tym razem górą byli "Portowcy", którzy triumfowali po dogrywce 2:1. Bohaterem został Adrian Przyborek, który strzelił zwycięskiego gola w 116. minucie spotkania.

Eksperci wydali wyrok po porażce Legii. To koniec Iordanescu?

W ostatnich tygodniach wiele się mówiło o tym, że trener Legii Edward Iordanescu nie powinien być dalej szkoleniowcem zespołu. Sam szkoleniowiec nie jest także przekonany do swojej dalszej pracy - Poprosiłem o spotkanie z zarządem w piątek. Nie chcę być osobą, która niszczy marzenia tych fantastycznych kibiców. Oni zasługują na lepsze wyniki - powiedział po czwartkowym meczu. Czy porażka z Pogonią przesądziła o jego przyszłości? Eksperci wydali wyrok w tej sprawie.

"Mister Edi, to nie ma sensu" - napisał Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet".

"Nie no głowy polecą nie ma innej opcji" - przyznał piłkarz, były reprezentant Polski, Tomasz Kupisz.

Radosław Przybysz z portalu meczyki.pl sprawdził, o której wylatuje najbliższy samolot z Warszawy do Bukaresztu.

"Legia w ruinie. Sezon przegrany w październiku. W lidze została złudna nadzieja, w pucharze repasaży nie będzie. Teraz to sobie można Ediego Iordanescu zwalniać, musztarda po obiedzie. Hasiego Żewłakow pożegnał w porę, w Niewyspanescu wierzył za długo" - napisał Szymon Janczyk z portalu weszlo.com.

"Iordanescu mówił, że jeśli on jest problemem to pierwszy przyzna, że czas odejść z Legii. Ale to, co go trzymało w klubie to nadzieja, że jest w jakimś stopniu rozwiązaniem. No nie. Wyborami taktycznymi, personalnymi, reakcjami, słowami… Ani nie pomagał sobie, ani Legii" - napisał Michał Zachodny z TVP Sport.

Co dalej z trenerem Legii Warszawa? Eksperci zabrali głos

Edward Iordanescu Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Edward Iordanescu Maurice van Steen AFP

Edward Iordanescu, 02.07.2024 r. Maurice van Steen East News