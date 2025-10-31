Boniek uderzył się w pierś. Były prezes PZPN wypalił na temat trenera Legii

11 zwycięstw, 6 remisów i 6 porażek - to bilans Edwarda Iordanescu na ławce trenerskiej Legii Warszawa. W czwartkowy wieczór stołeczny zespół walczył w 1/16 finału STS Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Lepsi po dogrywce okazali się "Portowcy" 2:1 i to oni dalej pozostają w grze o trofeum. - Jeżeli pewne rzeczy nie zmienią się, będziemy dalej cierpieć, a tego nie chcę. Wierzę, że przedyskutujemy pewne rzeczy - powiedział po porażce Iordanescu, który kolejny raz sugerował, że chciałby rozstać się z Legią.