Boniek uderzył się w pierś. Były prezes PZPN wypalił na temat trenera Legii

Maciej Brzeziński

Edward Iordanescu jest na wylocie z Legii Warszawa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rumuński trener nie poprowadzi już warszawian w najbliższym spotkaniu. Czarę goryczy przelała czwartkowa porażka z Pogonią Szczecin w STS Pucharze Polski. Zbigniew Boniek krótko podsumował kadencję Rumuna w Warszawie i przyznał się do błędu.

11 zwycięstw, 6 remisów i 6 porażek - to bilans Edwarda Iordanescu na ławce trenerskiej Legii Warszawa. W czwartkowy wieczór stołeczny zespół walczył w 1/16 finału STS Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Lepsi po dogrywce okazali się "Portowcy" 2:1 i to oni dalej pozostają w grze o trofeum. - Jeżeli pewne rzeczy nie zmienią się, będziemy dalej cierpieć, a tego nie chcę. Wierzę, że przedyskutujemy pewne rzeczy - powiedział po porażce Iordanescu, który kolejny raz sugerował, że chciałby rozstać się z Legią.

Boniek wprost na temat trenera Legii

Zbigniew Boniek szybko odniósł się do wypowiedzi trenera Legii na pomeczowej konferencji prasowej.

W tej wypowiedzi przebija hasło „dziękuję, teraz kto inny”. Powiem szczerze, myślałem że to był dobry wybór
przyznał były prezes PZPN.

Wiele na to wskazuje, że Iordanescu już więcej nie poprowadzi Legii Warszawa. W nocy z czwartku na piątek miała zapaść ostateczna decyzja ws. jego przyszłości. Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego Onet poinformował, że Edward Iordanescu odejdzie z Legii Warszawa, a zespół w najbliższym ligowym meczu z Widzewem Łódź poprowadzi Inaki Astiz.

