Boniek uderzył się w pierś. Były prezes PZPN wypalił na temat trenera Legii
Edward Iordanescu jest na wylocie z Legii Warszawa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rumuński trener nie poprowadzi już warszawian w najbliższym spotkaniu. Czarę goryczy przelała czwartkowa porażka z Pogonią Szczecin w STS Pucharze Polski. Zbigniew Boniek krótko podsumował kadencję Rumuna w Warszawie i przyznał się do błędu.
11 zwycięstw, 6 remisów i 6 porażek - to bilans Edwarda Iordanescu na ławce trenerskiej Legii Warszawa. W czwartkowy wieczór stołeczny zespół walczył w 1/16 finału STS Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Lepsi po dogrywce okazali się "Portowcy" 2:1 i to oni dalej pozostają w grze o trofeum. - Jeżeli pewne rzeczy nie zmienią się, będziemy dalej cierpieć, a tego nie chcę. Wierzę, że przedyskutujemy pewne rzeczy - powiedział po porażce Iordanescu, który kolejny raz sugerował, że chciałby rozstać się z Legią.
Boniek wprost na temat trenera Legii
Zbigniew Boniek szybko odniósł się do wypowiedzi trenera Legii na pomeczowej konferencji prasowej.
W tej wypowiedzi przebija hasło „dziękuję, teraz kto inny”. Powiem szczerze, myślałem że to był dobry wybór
Wiele na to wskazuje, że Iordanescu już więcej nie poprowadzi Legii Warszawa. W nocy z czwartku na piątek miała zapaść ostateczna decyzja ws. jego przyszłości. Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego Onet poinformował, że Edward Iordanescu odejdzie z Legii Warszawa, a zespół w najbliższym ligowym meczu z Widzewem Łódź poprowadzi Inaki Astiz.