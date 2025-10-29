Boniek ostrzegał: "Bądź cicho, siedź na tyłku". Nagle bomba, wideo już w sieci

Zbigniew Boniek lubi zamieścić w serwisie X wpis lub dwa podszyty dobrze wyważonym sarkazmem. Przykład dał w środowy wieczór przy okazji pucharowego meczu Widzew Łódź - Zagłębie Lubin (1:0).

"To 1-0 szczęśliwe czy zasłużone?" - zapytał w poście. Ale już po chwili wrzucił kolejny wpis, tym razem z podpiętym wideo. Do tego komentarz: "O Boże, tego nie widziałem...".

Boniek przestrzegał Gikiewicza. Teraz komentuje jego koszmarny debiut w barwach Zagłębia

Nagranie przedstawia moment rozstrzygnięcia meczu. Była 112. minuta. Bartłomiej Pawłowski wykonuje rzut wolny z ok. 30 metrów. Po jego uderzeniu Rafał Gikiewicz próbuje złapać futbolówkę, która zmierza prosto w niego. Wypuszcza ją jednak z rąk, a ta ląduje tuż za linią bramkową.

W ten sposób 38-letni bramkarz zaliczył fatalny debiut w barwach Zagłębia. Kontrakt z klubem podpisał dokładnie tydzień temu. Cztery dni później obchodził urodziny.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że Gikiewicz w trakcie trwającego sezonu pożegnał się z Widzewem. W atmosferze mocno niesympatycznej. Rozegrał tylko dwa spotkania w lidze (w tym zwycięskie przeciwko lubinianom), potem siadał regularnie na ławce, by na koniec wylądować na trybunach.

- Jestem na tyle skreślony, że nieważne co będę robił, to nie stanę w bramce Widzewa - przekonywał.

Natychmiast odpowiedział mu wtedy Boniek, swego czasu gwiazda Widzewa.

- To jest inteligentny chłopak, miałem z nim okazję porozmawiać w Łodzi. Ale on jest cwany. On umie wiercić. Proste pytanie, ja bym zadał proste pytanie: Giki, ty dzisiaj nie jesteś w bramce dlatego, że byłeś za dobry i komuś przeszkadzałeś? Czy robiłeś błędy? Jestem ciekawy, co by mi odpowiedział - mówił niedawny prezes PZPN w serwisie "Prawda Futbolu".

- Jeśli zrobiłeś błędy, no to teraz bądź cicho, siedź na tyłku, trenuj, pomagaj tym, co są w bramce, a nie chodź po redakcjach i nie opowiadaj. Bo gdzieś tam takie lekkie granaty do szatni wrzucał. To jest niepotrzebne - to dalsza wypowiedź Bońka.

Ile było w tych słowach racji, pokazał feralny występ Gikiewicza w PP. Jego kontrakt z Zagłębiem zachowuje ważność do końca bieżącego sezonu. Najbliższe spotkanie ligowe ekipa z Dolnego Śląska rozegra w poniedziałek z Cracovią na jej terenie.

