Boniek ogłasza dzień po urodzinach. Sensacja, nie czekał ani chwili
Zbigniew Boniek wczoraj świętował siedemdziesiąte urodziny. Legendarny piłkarz liczył zapewne na mały prezent w postaci awansu Widzewa Łódź do półfinału Pucharu Polski. Podopieczni Igora Jovicevicia pożegnali się jednak z rozgrywkami, ponieważ przegrali serię rzutów karnych z GKS-em Katowice. Popularny "ZiBi" powody do świętowania miał zaledwie kilkadziesiąt godzin później. Sporo radości dali mu zawodnicy Zawiszy Bydgoszcz. Były prezes PZPN błyskawicznie napisał do kibiców w mediach społecznościowych.
W Pucharze Polski niespodzianki są na porządku dziennym. Mało kto spodziewał się jednak, że trzecioligowiec znajdzie się zaledwie jedno spotkanie od finału na PGE Narodowym. 4 marca kolejny raz ze świetnej strony w tychże rozgrywkach pokazał się Zawisza Bydgoszcz. Macierzysty klub Zbigniewa Bońka długo prowadził na własnym obiekcie z Chojniczanką Chojnice. Ostatecznie przyjezdni doprowadzili do wyrównania, ale na tym skończyły się dla nich pozytywy. Gospodarze wygrali po konkursie "jedenastek".
Szaleństwo na trybunach było przeogromne. Nie inaczej sytuacja wyglądała w przestrzeni wirtualnej. Duma rozpierała zwłaszcza Zbigniewa Bońka, który na pewno oglądał mecz rozgrywany w rodzinnym mieście. Tuż po ostatnim gwizdku na profilu 70-latka pojawił się wpis podsumowujący widowisko. "Najlepiej wykonane karne w ostatniej dekadzie? Zawisza (emotikony braw). Sen trwa dalej - gratuluję" - przekazała uradowana legenda. Lepszego spóźnionego prezentu ex-prezes PZPN po prostu nie mógł sobie wyobrazić.
Zawisza w półfinale Pucharu Polski. Piękny sen trwa, Boniek się cieszy
"Jedenastki" wykonywane przez miejscowych rzeczywiście mogły się podobać. Pod wrażeniem byli także komentujący fani. "Każdy karny prosty strzał w same okno" - zauważył pan Rafał. "Jedziemy dalej" - cieszył się pan Mateusz. Awans Zawiszy wywołał całkiem spore poruszenie w całym piłkarskim środowisku nad Wisłą. "Nie zrobił na urodziny @BoniekZibi tego Widzew. Postarał się za to Zawisza. Gratulacje. Urok Pucharu Polski" - napisał Mateusz Borek. "Trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz w półfinale @PZPNPuchar? Kocham ten pucharowy vibe. I wielkie gratulacje. Ostatnia tak piękna historia to chyba Błękitni Stargard w 2015 roku" - dodał Sebastian Staszewski.
A to może nie być koniec sensacji. Jutro o półfinał z Rakowem powalczy Avia Świdnik. Gospodarze, podobnie jak Zawisza, postarają się wykorzystać przewagę własnego boiska.