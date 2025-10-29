Partner merytoryczny: Eleven Sports

Błyskawiczny rewanż Rakowa. Show w Częstochowie, dublet gwiazdy w jubileuszu

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Raków Częstochowa w najlepszy możliwy sposób zrewanżował się Cracovii za porażkę w lidze. Wicemistrz Polski w 1/16 finału Pucharu Polski wygrał z "Pasami" 3:0 i przedłużył swoje szanse na wygranie tego trofeum po raz trzeci w swojej historii. Prym w zespole Marka Papszuna wiódł przede wszystkim strzelec dwóch goli Jonatan Braut Brunes. Jedno trafienie w drugiej połowie dołożył również Lamine Diaby-Fadiga. Dla norweskiego snajpera było to jubileuszowe, 50. spotkanie w barwach klubu z Częstochowy.

Raków Częstochowa
Raków CzęstochowaMichal Chwieduk/Arena AkcjiNewspix.pl

Pomiędzy kolejnymi spotkaniami w Ekstraklasie i potyczkami polskich klubów w fazie ligowej Ligi Konferencji zawodników czeka kolejne wyzwanie - 1/16 finału Pucharu Polski. Od wtorku cała piłkarska Polska ekscytuje się tymi rozgrywkami, które wielokrotnie dostarczały ogromnych niespodzianek. Wtorkowe spotkania, jak i część środowych starć, pozbawione były większych sensacji. Na zakończenie dnia PZPN przygotował kibicom prawdziwą ucztę - pojedynek Rakowa Częstochowa ze świetnie dysponowaną w tym sezonie Cracovią.

Losowanie przeprowadzone 1 października zdecydowało, że gospodarzem jednego z najciekawszych starć 1/16 finału będzie niżej notowany w ligowej tabeli Raków. Podopieczni Marka Papszuna w pewnym momencie znajdowali się nawet w strefie spadkowej, lecz ostatnie tygodnie pozwoliły przesunąć się na ósme miejsce i zmniejszyć stratę do czwartej Cracovii na zaledwie cztery "oczka".

Częstochowianie przed własną publicznością z pewnością chcieli zrewanżować się na "Pasach" za niedawno porażkę w lidze. 18 października Cracovia na swoim stadionie pokonała wicemistrza Polski 2:0. Raków w tym spotkaniu spisał się bardzo słabo, oddając przez 90 minut zaledwie jeden celny strzał na bramkę przeciwnika. Jak pisaliśmy na łamach Interii, jedyna taka próba miałam miejsce dopiero w 87. minucie.

Zobacz również:

Rafał Gikiewicz popełnił kosztowny błąd
Puchar Polski

Jeszcze tydzień temu był w Widzewie. Koszmarny błąd Gikiewicza. To kosztowało Zagłębie awans

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba

    Dublet Brunesa uświetnił jubileusz. Cracovia nie była w stanie nic zrobić

    Podopiecznym Marka Papszuna wyszło to znakomicie. Już w 13. minucie publiczność wypełniająca skromny obiekt w Częstochowie miała okazję do celebracji. Wstrzelenie piłki głową w pole karne Cracovii Frana Tudora dość nieoczekiwanie zaskoczyło defensywę gości. Patryk Makuch zdołał opanować piłkę, a świetnie ustawiony w polu karnym Jonatan Braut Brunes dokończył dzieła. Raków stosunkowo szybko objął prowadzenie 1:0.

    Nie był to mecz obfity w sytuacje bramkowe, lecz w decydujących momentach błyszczał przede wszystkim Brunes. Norweski snajper tuż przed przerwą podwyższył rezultat kapitalnym uderzeniem głową. Dośrodkowana z rzutu wolnego futbolówka nie zmierzała wprost na głowę żadnego z zawodników Rakowa. Brunes wykorzystał jednak ospałość defensorów Cracovii i podłożył głowę pod piłkę tak umiejętnie, że Henrich Ravas nie był w stanie nic zrobić.

    Norweg w najlepszy możliwy sposób uświetnił swój mały jubileusz w Rakowie. Potyczka pucharowa z Cracovią była jego 50. spotkaniem w barwach klubu z Częstochowy. W tym czasie Brunes strzelił aż 22 bramki.

    Raków pewnym krokiem w kolejnej rundzie. Udany rewanż za porażkę w lidze

    Nastroje w Rakowie znacznie zmącił uraz Tudora z końcówki pierwszej połowy. Po ostrym wejściu Michała Rakoczego Chorwat prawdopodobnie doznał urazu stawu skokowego i na drugą połowę już nie wyszedł.

    Cracovia w Częstochowie nie przypominała zespołu znanego z boisk Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Lukę Elsnera nie miała pomysłu jak poważnie zagrozić bramce strzeżonej przez Oliwiera Zycha. Bardzo dużo problemów sprawiał im Brunes. Norweg tuż po przerwie był bardzo bliski skompletowania hat-tricka.

    Elsner w pewnym momencie zdecydował się na wprowadzenie jednocześnie aż czterech zawodników. Wymiernego efektu to nie przyniosło. Goście co prawda po przerwie byli bardziej aktywni pod bramką przeciwnika, jednak w środowy wieczór musieli obejść się smakiem.

    Rozmiary zwycięstwa Rakowa były jeszcze większe. W 78. minucie potężnie na bramkę Cracovii huknął Lamine Diaby-Fadiga. Po strzale urodzonego w Angoli napastnika futbolówka odbiła się od poprzeczki. Trzy minuty później Fadiga miał już więcej szczęścia. W swoją kolejną próbę włożył więcej precyzji, co poskutkowało kolejnym trafieniem dla "Medalików".

    Raków pokonał Cracovię 3:0 i bez większych problemów melduje się w kolejnej fazie Pucharu Polski.

    Puchar Polski
    1/16 finału
    29.10.2025
    20:30
    Zakończony
    Jonatan Braut Brunes
    13' , 40'
    Lamine Diaby-Fadiga
    81'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Raków Częstochowa
    Cracovia
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Raków Częstochowa
    3 - 0
    Cracovia
    Posiadanie piłki
    50%
    50%
    Strzały
    13
    7
    Strzały celne
    5
    0
    Strzały niecelne
    5
    6
    Strzały zablokowane
    3
    1
    Ataki
    81
    79
    Raków Częstochowa - Univ. Craiova. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Arne Slot
    Premier League

    Mistrzowie Anglii za burtą. 0:3 na Anfield. Już śpiewają o zwolnieniu trenera

    Tomasz Chabiniak
    Tomasz Chabiniak
    Piłkarz w czerwonym stroju świętuje bramkę, ślizgając się na kolanach po murawie, podczas gdy za nim biegną jego współtowarzysze z drużyny, a w tle widać rozemocjonowaną publiczność na trybunach.
    Jonatan Braut BrunesPAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl
    Trener w sportowym ubraniu z logo klubu, stojący na boisku podczas meczu, w tle niewyraźne sylwetki innych osób.
    Marek PapszunGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę na murawie podczas meczu, jeden z nich w złotej koszulce wykonuje dynamiczny zwód, podczas gdy drugi w biało-czerwonych pasach próbuje odebrać piłkę.
    Cracovia - GórnikArtur BarbarowskiEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja