Przygoda z Pucharem Polski dla Świtu Szczecin zakończyła się na etapie 1/16. Drużyna z województwa zachodniopomorskiego we wtorek gościła w Chojnicach, gdzie przegrała z Chojniczanką 1:3.

Więcej niż o wyniku tego spotkania mówi się jednak o kwestiach pozasportowych. Dawid Kort, zawodnik Świtu Szczecin i strzelec gola na 1:0, po ostatnim gwizdu zamieścił na portalu Instagram wpis, w którym ze swojej perspektywy opisał zachowanie sędziego Damiana Krumplewskiego.

- Po wielu latach gry na różnych poziomach rozgrywkowych nigdy nie sądziłem, że przyjdzie mi napisać coś takiego. Mecz pucharowy Świtu Szczecin z Choniczanką Chojnice był nie tylko sportową rywalizacją, ale niestety pokazem skrajnie nieprofesjonalnego zachowania ze strony sędziego Damiana Krumplewskiego - zaczął Dawid Kort.

"Prowokacje i wyzwiska". Tak miał zachować się sędzia w Pucharze Polski

Piłkarz Świtu Szczecin kontynuował. Dodał, że sędziowie, podobnie jak piłkarze, powinni brać odpowiedzialność za swoje błędy.

- Nie można przechodzić obok sytuacji, gdzie sędzia odgrywa główną rolę w meczu poprzez liczne prowokacje, wyzwiska i traktowanie piłkarzy z pogardą - skarżył się Dawid Kort.

Na koniec wpisu zawodnik zaapelował o szacunek do piłkarzy i o wyciągnięcie konsekwencji z zachowania sędziego Damiana Krumplewskiego.

Kort nie był jedyną osobą ze Świtu Szczecin, która po meczu zwróciła uwagę na zachowanie sędziego.

- Szczerze, nie brałem nigdy udziału w takim spotkaniu, to co doświadczyliśmy, jest nie do opisania. Szkoda zdrowia chłopaków, którzy walczyli i dawali wciąż z siebie wszystko. - napisał członek sztabu szkoleniowego Świtu Paweł Chamera.

Warto podkreślić, że do tej pory poznaliśmy tylko wersję wydarzeń tylko jednej ze stron. Nikt z Chojniczanki Chojnice ani sam sędzia Damian Krumplewski nadal nie odniósł się do sprawy.

