Mowa o Williamie Salibie. Francuski środkowy obrońca trafił do Arsenalu już w 2019 roku, odchodząc z AS Saint-Etienne za 30 milionów euro. Anglicy od razu wypożyczyli go do rodzimej ligi. Najpierw defensor trafił do OGC Nice, a następnie do Marsylii. Dopiero trzy lata po transferze mógł liczyć na regularne występy w ekipie z "The Emirates".