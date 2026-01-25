Znów głośno o Cashu. Trafił na usta Anglików. To Polak zrobił w hicie Premier League

Matty Cash przed startem sezonu był zawodnikiem dość mocno kwestionowanym przez kibiców Aston Villi. Niektórzy domagali się nawet sprzedaży prawego obrońcy reprezentacji Polski. W klubie mieli jednak do tego zupełnie inne podejście. 27 października 2025 roku zostało ogłoszone przedłużenie umowy z Cashem.

Nowy kontrakt był w pewnym sensie wynagrodzeniem bardzo dobrej formy, którą 28-letni kadrowicz prezentuje w tym sezonie. Umowa obowiązuje teraz do 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Już nikt nie myśli o tym, że Casha mogłoby w drużynie nie być, a z pewnością tą osobą nie jest Unai Emery.

Hiszpański trener w Cashu widzi jeden z kluczowych elementów drużyny i nie wyobraża sobie defensywy bez Polaka na prawej obronie. W związku z tym 28-latek gra praktycznie wszystko i nie mogło zabraknąć go w składzie na jeden z hitów 23. kolejki Premier League - z Newcastle na wyjeździe.

"The Villans" wygrali 2:0, a Cash spędził na murawie pełne 90 minut. Angielska prasa jego występ doceniła. "Gdy tylko mógł, zażegnał zagrożenie, ale miał problemy z wywieraniem wpływu na grę do przodu" - napisano w uzasadnieniu wysokiej noty siedem, jaką wystawili Polakowi dziennikarze "sports.yahoo.com".

Taką samą ocenę nasz prawy obrońca otrzymał od portalu "birminghamworld.uk". "Kontynuował dobrą formę, prezentując bardzo komfortowy występ. Cash przez większość czasu trzymał Gordona na dystans i zapewniał dobrą szerokość po prawej stronie" - czytamy w uzasadnieniu.

