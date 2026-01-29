Zalewski gwiazdą Atalanty. Błyskawiczne zainteresowanie Polakiem. Telefon z Anglii

Ostatni rok w karierze Nicoli Zalewskiego to prawdziwy rollercoaster. Polak jeszcze nieco ponad 12 miesięcy temu był oficjalnie zawodnikiem AS Roma i w klubie z Rzymu traktowany był praktycznie jak "czarna owca". Jeszcze przed końcem tamtego zimowego okna transferowego udało się Nicoli zmienić klub.

Nasz reprezentant udał się na półroczne wypożyczenie do Interu Mediolan, a tam spisał się na tyle dobrze, że zespół z Mediolanu zdecydował się go wykupić. Formalnie piłkarzem "Nerrazurich" nie był jednak długo. Przed końcem letniego okna po Polaka zgłosiła się Atalanta Bergamo.

Zalewski na celowniku Anglików. "Bardzo duża oferta"

Zespół z Lombardii wykupił naszego kadrowicza za kwotę niespełna 20 milionów euro. Początki Zalewskiego w Atalancie łatwe nie były, ale od kilku tygodni jest już niekwestionowanym piłkarzem wyjściowego składu i u Rafaele Palladino jest pewniakiem do gry, niezależnie od pozycji.

Zalewski występuje w roli wahadłowego lub dziesiątki. W obu sprawdza się bardzo dobrze, a jego forma nie uszła uwadze Anglików. W przeszłości Polak wzbudzał zainteresowanie Tottenhamu, tym razem odezwał się inny klub z Londynu. Według Gianluci Di Marzio 24-latka chce u siebie West Ham United.

"West Ham zwrócił się z zapytaniem o Nicolę Zalewskiego z Atalanty: aby go kupić, potrzebna będzie bardzo duża oferta" - przekazał dziennikarz. Zalewski w tym sezonie wystąpił łącznie w 22 spotkaniach w barwach Atalanty. Strzelił jednego gola i pięciokrotnie asystował kolegom.

Nicola Zalewski przerwał milczenie ws. transferu Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński i Nicola Zalewski w barwach Interu Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP / NICOLO CAMPO / AFP AFP

Nicola Zalewski w barwach Interu Mediolan IPA Sport/ABACA/Abaca/East News East News

