Xabi Alonso ma nowy klub. Wylecial z Realu, teraz przejmuje giganta

W Realu Madryt Xabi Alonso zawiódł głównie pod kątem relacji z piłkarzami. Choć trudno powiedzieć, że słowo "zawiódł" jest w tym kontekscie optymalne.

Patrząc na to wszystko z boku nie da się nie odnieść wrażenia, że sami piłkarze ponoszą znaczną część winy za niepowodzenie tego projektu.

Po kilku miesiącach Xabi Alonso przejmuje nowy klub. Baskijski trener dołącza do największej piłkarskiej ligi świata, a więc do Premier League, przejmując stołecznego giganta.

- Chelsea Football Club ma przyjemność ogłosić mianowanie Xabiego Alonso na stanowisko menedżera drużyny mężczyzn - informuję "The Blues" na platformie "X".

- Hiszpan rozpocznie swoją pracę 1 lipca 2026 roku, po podpisaniu czteroletniego kontraktu na Stamford Bridge - dodano.

Rozwiń

Xabi Alonso wraca do wielkiej piłki po fatalnym epizodzie w Realu Madryt

Wygrywając Bundesligę z Bayerem Leverkusen i przełamując wieloletnią hegemonię Bayernu Monachium Xabi Alonso z marszu stał się jednym z najbardziej pożądanych trenerów na świecie.

Po odejściu Carlo Ancelottiego Hiszpan przejął Real Madryt, czyli od razu osiągnął absolutny trenerski "top".

Dziś wiemy już, że problemy w relacjach z piłkarzami pojawiały się od samego początku. Szczególnie źle trener dogadywał się z Viniciusem Juniorem i Fede Valverde, czyli jednymi z liderów szatni.

W drużynie istniała jednak też grupa, która Xabiego Alonso do samego końca popierała. Do niej miał należeć Kylian Mbappe. Francuz do samego końca sezonu nie mógł pogodzić się ze zwolnieniem Baska. Pojawiły się nawet medialne spekulacje, że decyzja ta decyzja całkowicie podzieliła szatnię na resztę sezonu, co było jednym z powodów późniejszych konfliktów, a nawet bójek.

Teraz Xabi Alonso przejmuje zespół, który śmiało można nazwać angielskim gigantem, choć pogrążonym w wielkim kryzysie. Chelsea w minionym sezonie zwolniła aż dwóch trenerów - Enzo Mareskę i Liama Roseniora.

Pierwszy odejść miał nie za złe wyniki, a fatalne relacje z zarządem, który miał sugerować trenerowi wystawianie poszczególnych zawodników ze względu na żądania agentów oraz chęć wyeksponowania ich na piłkarskim rynku. Jeśli Xabi Alonso również będzie otrzymywał takie naciski, przygoda może potoczyć się podobnie.

Alonso jest bowiem szkoleniowcem, który bardzo ceni sobie autonomię i buduje całkowicie autorskie projekty. Tylko dzięki temu osiągnął wielkie sukces w Leverkusen. Nie ma więc niczego dziwnego w tym, że jego decyzja o przejęciu Chelsea FC, której szatnia również nie cieszy się najlepszą atmosferą, wywołuje spore wątpliwości wśród postronnych kibiców.

Chelsea w tym sezonie Premier League już na pewno nie zajmie miejsca w pierwszej "5" i nie zagra w Lidze Mistrzów w kolejnej kampanii. Aktualnie plasuje się na 9. miejscu. Jeśli w ciągu 2 ostatnich kolejek tego nie poprawi, nie wystąpi nawet w Lidze Konferencji, co będzie gigantyczną porażką klubu z Londynu.

Xabiego Alonso czeka więc sporo pracy, aby odbudować klub, który w 2021 roku wygrał Ligę Mistrzów, a po przejęciu sterów przez Todda Boehly'ego z sezonu na sezon pogrążał się w coraz więszym kryzysie.

Xabi Alonso FADEL SENNA AFP

Xabi Alonso Alberto Gardin AFP

Xabi Alonso OSCAR J BARROSO AFP

Zbigniew Boniek: Dzisiaj skład Interu zaczyna się od Piotra Zielińskiego Polsat Sport