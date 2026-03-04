Wstrząs w Anglii, gwiazda Manchesteru United skazana. Kara więzienia potwierdzona

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Od połowy stycznia sprawy układają się dla Manchesteru United niemal idealnie. "Czerwone Diabły" nie zanotowały porażki w żadnym z ostatnich siedmiu meczów, co pozwoliło im awansować na 3. miejsce w tabeli Premier League. Tego samego nie można powiedzieć o sytuacji jednej z największych gwiazd, która poznała w ostatnich dniach wyrok sądu ws. trzech zarzutów. Ten nie miał litości - w środę w mediach gruchnęły szczegóły zasądzonej kary.

Gwiazdy Manchesteru United - Harry Maguire i Bruno Fernandes
Gwiazda Manchesteru United została skazana przez sądConor MolloyAFP

Postawienie w połowie stycznia na Michaela Carricka w roli trenera pierwszej drużyny okazało się kapitalnym posunięciem zarządu Manchesteru United. Legenda klubu, a obecnie także jego szkoleniowiec w nowej roli nie zaznał jeszcze smaku porażki. A "Czerwonym Diabłom" udało się po serii udanych spotkań awansować na trzecie miejsce w tabeli Premier League.

O ile świetny czas na boisku przeżywa Harry Maguire, o tyle poza nim już niespecjalnie. Od wielu lat trwa proces dotyczący napaści fizycznej, stawiania oporu przy aresztowaniu i próby korupcji. Stoper został aresztowany w związku z tym w sierpniu 2020 roku, a sąd skazał go niedługo później na 21 miesięcy i 10 dni więzienia w zawieszeniu. Jego zespół prawniczy złożył jednak apelację, a po wielu latach od skandalu zapadł kolejny wyrok ws. gwiazdy Manchesteru United.

Zobacz również:

Jude Bellingham i Kylian Mbappe
La Liga

Trzęsienie ziemi w Realu Madryt. Bellingham jest już w Anglii. Szokująca sytuacja

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

    Harry Maguire poznał wyrok sądu. Nie było taryfy ulgowej

    W środę dziennikarze "Sky Sports" przekazali, że Maguire podobnie jak w 2020 roku nie stawił się na rozprawie, a sąd kolejny raz uznał go za winnego zarzucanych mu czynów. Wyrok? Tym razem dużo łagodniejszy.

    Został on skazany na 15 miesięcy więzienia w zawieszeniu. To prawdopodobnie jeszcze nie koniec. Angielskie media spodziewają się kolejnej apelacji w sprawie środkowego obrońcy, który nie przyznaje się do winy.

    Przełom ws. Lewandowskiego, Hiszpanie już wiedzą. Ogłosili tuż przed hitem

    Taki charakter wyroku oznacza, że sztab szkoleniowy nie musi się martwić o utratę podstawowego stopera. Ten rozgrywa właśnie siódmy sezon w barwach "Czerwonych Diabłów".

    Zobacz również:

    Vinicius, Fede Valverde i Franco Mastantuono
    La Liga

    Oficjalnie: Piłkarz Realu Madryt zawieszony. Wiadomo, co powiedział do sędziego

    Kacper Dąderewicz
    Kacper Dąderewicz
    Piłkarz Manchesteru United w czerwonej koszulce i białych spodenkach prowadzi żółto-czerwoną piłkę podczas meczu na stadionie, w tle widownia i zabezpieczenie stadionu.
    Harry MaguireMark CosgroveAFP
    Harry Maguire
    Harry MaguireAFP
    Harry Maguire (z prawej), Callum Wilson (z lewej) i Harry Kane (w środku)
    Harry Maguire (z prawej), Callum Wilson (z lewej) i Harry Kane (w środku)AFP
    Carrick z dużą pewnością przed starciem z Newcastle. "Nie damy się ponieść emocjom". WIDEOASSOCIATED PRESS© 2026 Associated Press

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja