Manchester City nie przegrał meczu od końcówki listopada, kiedy to poległ 0:2 na własnym stadionie przeciwko Bayerowi Leverkusen w Lidze Mistrzów. Od tamtej pory drużyna Pepa Guardioli wzięła się do roboty. Po drodze zdarzyły się trzy remisy, oprócz tego "Obywatele" triumfowali w każdym spotkaniu. Ostatnio pokonali 2:0 Newcastle.

W takiej formie ekipa Hiszpana przyjechała na Old Trafford na derby Manchesteru. W zespole "Czerwonych Diabłów" nastroje się dużo gorsze. Niecałe dwa tygodnie temu z posadą trenera pożegnał się Ruben Amorim, który miał być szkoleniowcem na lata. Tymczasowo szefem United jest teraz Michael Carrick. I choć to City przystępowało do sobotniego hitu Premier League w roli faworyta, to derby rządzą się swoimi prawami.

Derby Manchesteru na ostro. Trzy żółte kartki w 45 min.

Kibice gospodarzy mieli nadzieję, że tym razem zadziała "efekt nowej różdżki". Pragnęli, aby piłkarze natchnieni powiewem świeżości pokonali lokalnego rywala. Zaczęło się obiecująco. Zaledwie kilka minut po pierwszym gwizdku Bruno Fernandes posłał świetne dośrodkowanie z rzutu rożnego. Najwyżej wyskoczył Harry Maguire. Angielski obrońca huknął z główki wprost w poprzeczkę z bardzo bliskiej odległości. Fani United tylko jęknęli z zawodu.

Początek zdecydowanie należał do gospodarzy. W pewnym momencie swój zespół musiał ratować Gianluigi Donnarumma, który po sprincie wybijał piłkę w aut, naprawiając błąd zaspanych kolegów. W 22. minucie Włoch był już na posterunku przy strzale Patricka Dorgu. Wyśmienitym "passem" znów popisał się Bruno.

Szczególnie w pierwszej połowie nie brakowało boiskowych uszczypliwości. Żółte kartki po ostrych interwencjach otrzymali Diogo Dalot oraz Luke Shaw. Szczególnie Portugalczyk dopuścił się nieeleganckiego faul, atakując okolice kolana Jeremy'ego Doku. Tak czy inaczej drużyna United pod wodzą Carricka mogła się podobać. Nie dopuszczała naszpikowanego ofensywnymi zawodnikami City do groźnych, stuprocentowych ataków. Przynajmniej przez pół godziny.

W ostatnim kwadransie pierwszej części gry goście próbowali przejąć kontrolę, utrzymywali się przy piłce, jednak zorganizowani w defensywie zawodnicy United często przerywali akcje i kąsali kontrami. W 33. minucie gospodarze otrzymali wielki prezent po koszmarnym zagraniu Rodriego. W tej sytuacji Fernandes za lekko podał do Bryana Mbeumo, przez co zagrożenie zażegnał powracający Abdukodir Khusanov. Co ciekawe, u jego boku zagrał 21-letni Maks Alleyne.

W końcu do siatki trafił Amad Diallo, jednak reprezentant WKS był na olbrzymim spalonym. Manchester City odpowiedział groźną sytuacją po rzucie rożnym, podczas której wybitnie interweniował Senne Lammens. W 39. minucie z prawej strony pola karnego płaskiego uderzenia na dalszy słupek spróbował Antoine Semenyo - nieskutecznie. Chwilę później gospodarze cieszyli się z gola wspominanego już Bruno Fernandesa. Ba, cieszył się sam portugalski pomocnik. Ale niedługo. VAR od razu wskazał pozycję spaloną, na co sympatycy United zareagowali głośnym smutkiem. Na przerwę obie ekipy schodziły przy remisie 0:0 ze wskazaniem na "Czerwone Diabły". Wcześniej "żółtko" obejrzał jeszcze Rodri.

Po przerwie królował Donnarumma. Ale to nie wystarczyło. Wielki triumf United

W drugiej połowie na placu gry od razu zawitali Nico O'Reilly i Rayan Cherki. Pierwszy z nich niemal od razu złapał żółtą kartkę. Dopiero w 54. minucie do pierwszej sytuacji w tym meczu doszedł Erling Haaland. Uderzenie Norwega zostało zablokowane przez Lisandro Martíneza. Coraz gorzej na prawej stronie defensywy zaczął wyglądać Dalot, portugalski defensor nadawał się do zmiany.

Kilka minut później Donnarumma znów wykazał się kunsztem, broniąc groźny strzał Diallo i dobitkę Casemiro. Nadal nie doczekaliśmy się prawidłowo zdobytych goli, jednak na emocje nie można było narzekać. Zwłaszcza dlatego, że włoski bramkarz kolejny raz dokonywał niemożliwego między słupkami. W 62. minucie zatrzymał próbę Mbeumo. Golkiper gości wyrastał na bohatera spotkania.

Jednak trzy minuty później Donnarumma był już bezradny. United wyprowadziło zabójczy kontratak. Piłkę do wybiegającego Mbeumo wyłożył Fernandes. Kameruńczyk w sytuacji sam na sam kropnął płasko na długi słupek. W ten sposób podopieczni Michaela Carricka w pełni zasłużenie wyszli na prowadzenie.

"Czerwone Diabły" czuły, że nie mogą wypuścić z rąk takiej okazji. W końcu w rundzie jesiennej polegli 0:3. Gryźli murawę, zaciekle walczyli o każdą piłkę. I to się opłaciło. Na 2:0 w 76. minucie trafił Dorgu. Radość miejscowych kibiców była nie do opisania. Wygrać z City w takim momencie, tuż po zwolnieniu trenera, z nieustannymi problemami. Duńczyk świetnie wyskoczył zza pleców defensorów zespołu Guardioli, który wściekły, a może nawet bardziej bezradny zagrzewał swoich piłkarzy do walki.

Manchester City został kompletnie rozbity. Goście praktycznie w ogóle nie oddawali strzałów, zostali zdominowani. To sprawiło, że trzy punkty pozostały na Old Trafford. Wymiar porażki mógł być jeszcze wyższy. Piłkę do pustej siatki wbił Mason Mount, jednak znów interweniował VAR, który w sumie anulował trzy bramki United. Na wszystko z perspektywy trybun patrzył Sir Alex Ferguson.

Statystyki meczu Manchester United 2 - 0 Manchester City Posiadanie piłki 33% 67% Strzały 11 7 Strzały celne 7 1 Strzały niecelne 4 3 Strzały zablokowane 0 3 Ataki 65 94

