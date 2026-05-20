Od wielu lat Mychajło Mudryk cieszy się ogromnym zainteresowaniem. I to nie tylko ze strony ukraińskich kibiców. Skrzydłowy ustanowił rekord transferowy, przechodząc za 70 milionów euro z Szachtara Donieck do Chelsea. Rekordowa kwota niespecjalnie się zwróciła, a obecnie Ukrainiec jest uznawany za jedną z największych wpadek transferowych w historii londyńskiego klubu.

Mudryka po raz ostatni na boisku widzieliśmy w listopadzie 2024 roku. Od tego czasu Ukrainiec jest zawieszony z powodu wykrycia w jego organizmie niedozwolonej substancji - meldonium. Zawodnik twierdzi, że jest niewinny a o podanie zakazanego środka oskarżył fizjoterapeutę reprezentacji Ukrainy. Mudryk zdecydował się na złożenie pozwu przeciwko swojej rodzimej federacji.

Mudryk będąc już zawieszony wywołał skandal wizerunkowy, który odbił się bardzo szerokim echem w naszym kraju. Zawodnik Chelsea podczas jednej z sesji gry komputerowej "Counter-Strike 2" mierzył się z polskimi graczami. Ukrainiec chcąc dopiec swoim wirtualnym przeciwnikom w obrzydliwy sposób kpił z rzezi wołyńskiej oraz początku drugiej wojny światowej. Wpisy "Zawsze będziesz pamiętał Wołyń", "Szczęśliwy Wołyń", "Następna mapa Wołyń lub 1939" bardzo szybko obiegły całą Polskę.

Czarne chmury nad Mychajło Mudrykiem. Ukrainiec na liście zawodników do odejścia z Chelsea

Z czasem jednak jego sytuacja stała się jeszcze gorsza. Angielska federacja nie okazała Ukraińcowi najmniejszej litości wymierzając mu karę czteroletniej dyskwalifikacji - jest to maksymalna kara za tego typu przewinienie. Oznacza to w praktyce, że Mudryk w przypadku odrzucenia apelacji powróci do gry dopiero pod koniec 2028 roku.

Pomimo dyskwalifikacji Mudryk cały czas formalnie jest zawodnikiem londyńskiego klubu, z którym wiąże go umowa obowiązująca do 2031 roku. Taki stan rzeczy wkrótce jednak może ulec zmianie. Pogłoski na ten temat pojawiły się w momencie zatrudnienia na stanowisku pierwszego trenera Xabiego Alonso. Hiszpan uzyskując posadę miał wywalczyć sobie bardzo duży zakres kompetencji przy transferach przychodzących i wychodzących.

Taki stan rzeczy ma spowodować dokonanie znaczących czystek w kadrze pierwszego zespołu Chelsea. Na liście zawodników wskazanych do odejścia przez portal "World Soccer Talk" znalazł się m.in. Mudryk. Pożegnanie z Ukraińcem z pewnością uszczupliłoby budżet na wynagrodzenia, który można byłoby wykorzystać na nowych, przydatniejszych dla zespołu piłkarzy.

Na potencjalne ruchy kadrowe wpłynąć może również fakt gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Na kolejkę przed końcem sezonu Chelsea zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli i wciąż nie może być pewna awansu do Ligi Europy lub Ligi Konferencji.

