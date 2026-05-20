Ukrainiec zakpił z Wołynia i Polaków. Jego dni w klubie są już policzone

Bartłomiej Wrzesiński

Mychajło Mudryk w pamięci Polaków zapisał się przede wszystkim skandaliczną wypowiedzią szydzącą z rzezi wołyńskiej. Ukrainiec w ostatnim czasie został zdyskwalifikowany na cztery lata za stosowanie dopingu. Nie jest to jednak koniec jego problemów. W Anglii już huczy o nowych porządkach w Chelsea zaprowadzonych przez Xabiego Alonso. Zawieszony Ukrainiec ma być jedną z ofiar planowanych czystek kadrowych.

Od wielu lat Mychajło Mudryk cieszy się ogromnym zainteresowaniem. I to nie tylko ze strony ukraińskich kibiców. Skrzydłowy ustanowił rekord transferowy, przechodząc za 70 milionów euro z Szachtara Donieck do Chelsea. Rekordowa kwota niespecjalnie się zwróciła, a obecnie Ukrainiec jest uznawany za jedną z największych wpadek transferowych w historii londyńskiego klubu.

Mudryka po raz ostatni na boisku widzieliśmy w listopadzie 2024 roku. Od tego czasu Ukrainiec jest zawieszony z powodu wykrycia w jego organizmie niedozwolonej substancji - meldonium. Zawodnik twierdzi, że jest niewinny a o podanie zakazanego środka oskarżył fizjoterapeutę reprezentacji Ukrainy. Mudryk zdecydował się na złożenie pozwu przeciwko swojej rodzimej federacji.

Mudryk będąc już zawieszony wywołał skandal wizerunkowy, który odbił się bardzo szerokim echem w naszym kraju. Zawodnik Chelsea podczas jednej z sesji gry komputerowej "Counter-Strike 2" mierzył się z polskimi graczami. Ukrainiec chcąc dopiec swoim wirtualnym przeciwnikom w obrzydliwy sposób kpił z rzezi wołyńskiej oraz początku drugiej wojny światowej. Wpisy "Zawsze będziesz pamiętał Wołyń", "Szczęśliwy Wołyń", "Następna mapa Wołyń lub 1939" bardzo szybko obiegły całą Polskę.

Z czasem jednak jego sytuacja stała się jeszcze gorsza. Angielska federacja nie okazała Ukraińcowi najmniejszej litości wymierzając mu karę czteroletniej dyskwalifikacji - jest to maksymalna kara za tego typu przewinienie. Oznacza to w praktyce, że Mudryk w przypadku odrzucenia apelacji powróci do gry dopiero pod koniec 2028 roku.

Pomimo dyskwalifikacji Mudryk cały czas formalnie jest zawodnikiem londyńskiego klubu, z którym wiąże go umowa obowiązująca do 2031 roku. Taki stan rzeczy wkrótce jednak może ulec zmianie. Pogłoski na ten temat pojawiły się w momencie zatrudnienia na stanowisku pierwszego trenera Xabiego Alonso. Hiszpan uzyskując posadę miał wywalczyć sobie bardzo duży zakres kompetencji przy transferach przychodzących i wychodzących.

Taki stan rzeczy ma spowodować dokonanie znaczących czystek w kadrze pierwszego zespołu Chelsea. Na liście zawodników wskazanych do odejścia przez portal "World Soccer Talk" znalazł się m.in. Mudryk. Pożegnanie z Ukraińcem z pewnością uszczupliłoby budżet na wynagrodzenia, który można byłoby wykorzystać na nowych, przydatniejszych dla zespołu piłkarzy.

Na potencjalne ruchy kadrowe wpłynąć może również fakt gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Na kolejkę przed końcem sezonu Chelsea zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli i wciąż nie może być pewna awansu do Ligi Europy lub Ligi Konferencji.

  • Redakcja