Ukrainiec szydził z Wołynia i Polaków, po 615 dniach się doczekał. Głośny powrót

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Dokładnie 615 dni trwał rozbrtat z futbolem Mychajło Mudryka, który w Polsce stał się persona non grata po tym, jak szydził z naszych rodaków i zbrodni wołyńskiej. Ukrainiec został w grudniu 2024 roku zawieszony w związku z wykryciem w jego organizmie niedozwolonej substancji. Pod koniec lipca kara została jednak zdjęta, a piłkarz mógł wreszcie wrócić do gry. Ostateczna decyzja dotycząca występu skrzydłowego zapadła w Hongkongu.

article cover
Mychajło MudrykDarren Walsh/Chelsea FC via Getty Images / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERGetty Images

"Zawsze będziesz pamiętał Wołyń", "Szczęśliwy Wołyń", "Następna mapa Wołyń lub 1939" - takimi skandalicznymi wpisami w trakcie grania online w "Counter-Strike 2" Mychajło Mudryk rozwścieczył w lutym Polaków i stał się na dobre w naszym kraju persona non grata. Gdy zrozumiał wagę swojego karygodnego zachowania, starał się wytłumaczyć, ale mleko się już rozlało.

Długa absencja Mudryka. Kara Ukraińca finalnie skrócona

Był to tylko jeden z wielu problemów Ukraińca, który od grudnia 2024 roku pozostawał zawieszony w związku z wykryciem w jego organizmie niedozwolonej substancji. Kontrola antydopingowa wykryła u skrzydłowego Chelsea meldonium. W związku z tym tymczasowa dyskwalifikacja przerodziła się w 4-letnią dyskwalifikację. Decyzję o surowej karze podjęto w kwietniu 2026 roku.

"Są pewni transferu". Vinicius i Real rozjeżdżają się. Wieszczą największą transakcję w historii

Sam skrzydłowy nie poczuwał się do winy i od razu odwołał do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Przełom w jego sprawie nastąpił pod koniec lipca. Jego odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie, w związku z czym zdecydowano się skrócić jego karę, a zawodnik mógł po bardzo długiej przerwie wrócić do piłki.

Zobacz również:

Ewa Pajor
La Liga

Wielkie zmiany dla Pajor, FC Barcelona wydała komunikat. Kolejny transfer potwierdzony

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

Mudryk wrócił na boisko. Epizod w meczu z Juventusem

I tak też się stało. W środę Chelsea rozegrała w Hongkongu sparing z Juventusem. "The Blues" polegli 0:1 po bramce Edona Zhegrova, a po dokładnie 615 dniach na boisko wrócił Mudryk. Ukrainiec pojawił się na murawie w 82. minucie, zastępując Nicolasa Jacksona. Nie udało mu się jednak uchronić drużyny przed porażką.

Po zakończeniu zawieszenia 25-latek będzie starał się odbudować swoją karierę. Chelsea planuje wypożyczyć go, gdyż obecnie nie mógłby on liczyć na regularne występy w barwach londyńskiej ekipy.

W grę wchodzi kilka kierunków, choć tym najbardziej prawdopodobnym jest francuski Strasbourg. Oprócz tego wypożyczeniem skrzydłowego zainteresowanie wykazują trzy ekipy z Premier League, w tym beniaminek - Coventry City.

Zobacz również:

Drużyna GKS-u Katowice w sezonie 2026/2027
Liga Konferencji

Hapoel - GKS Katowice w el. Ligi Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa

Przed Chelsea natomiast jeszcze przynajmniej trzy sparingi przed nowym sezonem. "The Blues" zmierzą się z Milanem, Johor DT i Realem Sociedad.

Piłkarz w niebieskiej koszulce z logotypem BingX biegnie z piłką po murawie stadionu, skoncentrowany na kontrolowaniu futbolówki podczas meczu.
Mychajło MudrykMAY JAMESAFP
Młody mężczyzna ubrany w sportową koszulkę z żółto-niebieską flagą Ukrainy na ramionach, klaszcze w dłonie, patrząc w bok. Obok widoczny drugi mężczyzna także owinięty flagą.
Michajło MudrykAndrzej IwanczukEast News


Tomasz Hajto mocno o sytuacji Lecha. "To jest mental". WIDEOPolsat Sport1Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja