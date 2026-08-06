"Zawsze będziesz pamiętał Wołyń", "Szczęśliwy Wołyń", "Następna mapa Wołyń lub 1939" - takimi skandalicznymi wpisami w trakcie grania online w "Counter-Strike 2" Mychajło Mudryk rozwścieczył w lutym Polaków i stał się na dobre w naszym kraju persona non grata. Gdy zrozumiał wagę swojego karygodnego zachowania, starał się wytłumaczyć, ale mleko się już rozlało.

Długa absencja Mudryka. Kara Ukraińca finalnie skrócona

Był to tylko jeden z wielu problemów Ukraińca, który od grudnia 2024 roku pozostawał zawieszony w związku z wykryciem w jego organizmie niedozwolonej substancji. Kontrola antydopingowa wykryła u skrzydłowego Chelsea meldonium. W związku z tym tymczasowa dyskwalifikacja przerodziła się w 4-letnią dyskwalifikację. Decyzję o surowej karze podjęto w kwietniu 2026 roku.

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Sam skrzydłowy nie poczuwał się do winy i od razu odwołał do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Przełom w jego sprawie nastąpił pod koniec lipca. Jego odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie, w związku z czym zdecydowano się skrócić jego karę, a zawodnik mógł po bardzo długiej przerwie wrócić do piłki.

Mudryk wrócił na boisko. Epizod w meczu z Juventusem

I tak też się stało. W środę Chelsea rozegrała w Hongkongu sparing z Juventusem. "The Blues" polegli 0:1 po bramce Edona Zhegrova, a po dokładnie 615 dniach na boisko wrócił Mudryk. Ukrainiec pojawił się na murawie w 82. minucie, zastępując Nicolasa Jacksona. Nie udało mu się jednak uchronić drużyny przed porażką.

Po zakończeniu zawieszenia 25-latek będzie starał się odbudować swoją karierę. Chelsea planuje wypożyczyć go, gdyż obecnie nie mógłby on liczyć na regularne występy w barwach londyńskiej ekipy.

W grę wchodzi kilka kierunków, choć tym najbardziej prawdopodobnym jest francuski Strasbourg. Oprócz tego wypożyczeniem skrzydłowego zainteresowanie wykazują trzy ekipy z Premier League, w tym beniaminek - Coventry City.

Przed Chelsea natomiast jeszcze przynajmniej trzy sparingi przed nowym sezonem. "The Blues" zmierzą się z Milanem, Johor DT i Realem Sociedad.

Mychajło Mudryk MAY JAMES AFP

Michajło Mudryk Andrzej Iwanczuk East News



