Ukrainiec szydził z rzezi Polaków. Dostał to, na co czekał. Przełomowy komunikat

Latem 2023 roku Mychajło Mudryk był rozchwytywany przez gigantów europejskiego futbolu. Wyścig o Ukraińca wygrała Chelsea. Londyńczycy zapłacili za niego Szachtarowi Donieck 70 mln euro.

W Premier League piłkarz nie zdołał jednak zapracować na uwielbienie fanów. Grał słabo, rzadko zdobywał bramki. Ale prawdziwy problem zrodził się pod koniec 2024 roku. Badanie antydopingowe - w obu próbkach - dało wynik pozytywny.

Mudryk idzie da sądu. Pozywa ukraińską federację. Trzeci wynik testu negatywny

W organizmie zawodnika wykryto wówczas meldonium. To środek zakazany od 2016 roku, wydatnie podnoszący wydolność. Piłkarz nigdy nie przyznał się do winy.

Poszedł nawet krok dalej, zapowiadając złożenie pozwu przeciw ukraińskiej federacji piłkarskiej. Jego zdaniem zabronione substancje podano mu na zgrupowaniu kadry.

Ubiegłego lata został zawieszony przez angielską FA. Nadmiar wolnego czasu wykorzystywał m.in. na aktywność w przestrzeni wirtualnej. Grając w Counter-Strike 2, starł się z polskimi internautami.

"Zawsze będziesz pamiętał Wołyń", "Szczęśliwy Wołyń", "Następna mapa Wołyń lub 1939" - to skandaliczne komentarze, jakie Mudryk zamieszczał na czacie.

Sprawa odbiła się głośnym echem. Interweniowało nawet ukraińskie MSZ. Mudryk w żaden sposób nie został jednak ukarany. Nie wyraził też skruchy.

Teraz wygląda na to, że ma powody do zadowolenia z zupełnie innego powodu. Jak informuje serwis Sport.ua, trzeci test antydopingowy 25-letniego piłkarza dał wreszcie wynik negatywny,

"Skrzydłowy Chelsea Mychajło Mudryk może wkrótce otrzymać pozwolenie na powrót do ośrodka treningowego Chelsea. Ale tylko na treningi indywidualne, a nie zespołowe, dopóki jego zawieszenie nie zostanie oficjalnie cofnięte" - czytamy w zwięzłym komunikacie.

