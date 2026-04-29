Ukrainiec szydził z Polaków i Wołynia, teraz usłyszał wyrok. Nie było litości

O Mychajło Mudryku pierwszy raz głośno zrobiło się w 2023 roku. To właśnie wtedy Chelsea wykupiła go bowiem z Szachtara Donieck za około 70 mln euro. Spodziewano się, że utalentowany zawodnik odmieni oblicze niebieckiej części Londynu, stając się kolejną gwiazdą "The Blues".

W barwach angielskiego giganta zdążył on rozegrać raptem 73 mecze, zaliczając 10 goli oraz 11 asyst. W 2024 roku Ukrainiec został natomiast zawieszony za stosowanie niedozwolonej substancji - meldonium.

Jego sprawa wciąż była w toku. W międzyczasie Mudryk dopuścił się haniebnego zachowania wobec Polaków, których spotkał na serwerze jednej z popularnych gier komputerowych. W przypływie negatywnych emocji zaczął on bowiem szydzić z rzezi wołyńskiej, w której życie straciło od 80 do 120 tys. naszych rodaków.

Zapadł wyrok ws. Mudryka. Otrzymał najwyższy wymiar kary

W międzyczasie dopingowa afera piłkarza Chelsea wciąż trwała. Po potwierdzeniu obecności nielegalnej substancji, zawodnik oczekiwał na wyrok angielska federacja FA. Informację o ostatecznym werdykcie ws. Ukraińca przekazał popularny dziennikarz portalu "Talksport" Ben Jacobs.

"FA zawiesiło skrzydłowego Chelsea na cztery lata za naruszenie przepisów antydopingowych, co jest maksymalną karą" - pisze brytyjski żurnalista.

To maksymalny możliwy wymiar kary, jaki Mychajło Mudryku mógł otrzymać za swój karygodny występek. Dodatkowo, Jacobs przekazał również informację o dalszych krokach, podjętych przez zawodnika Chelsea. Ten zdecydował się bowiem złożyć apelację do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. Klub natomiast odmówił komentarza. W bliższej, lub dalszej przyszłości sprawa kontrowersyjnego zawodnika doczeka się więc swojej kontynuacji.

Michajło Mudryk

Mychajło Mudryk (w niebieskiej koszulce) walczy o piłkę

Michajło Mudryk

