Niedzielne zmagania w Premier League przyniosły trzy identyczne wyniki z rzędu - Brighton, Fulham oraz Manchester United zwyciężyły bowiem 2:1 odpowiednio z Nottingham Forest, Tottenhamem Hotspur oraz Crystal Palace.

Futbolowym zwieńczeniem dnia w Anglii stał się tymczasem absolutny hit - krótko po godz. 17.30 wybrzmiał pierwszy gwizdek w starciu Arsenalu z Chelsea - a każda z tych ekip miała przed sobą ważny cel, ponieważ "Kanonierzy" chcą uniknąć zrzucenia z pozycji lidera ligi, a "The Blues" starają się zakończyć sezon na pozycji gwarantującej europejskie puchary.

Arsenal - Chelsea. Derby Londynu przyniosły ogrom emocji na Emirates Stadium

Derbowa potyczka zaczęła się od naprawdę intensywnej walki między polami karnymi obu drużyn - jednakże bez konkretów. W pewnej chwili Gabriel zdecydował się na długie podanie w kierunku Viktora Gyokeresa, ale ten, stojąc tyłem do bramki rywali, nie był w stanie przyjąć futbolówki.

W 5. minucie Szwed tymczasem miał kolejną dobrą okazję - Robert Sanchez popełnił poważny błąd przy wyjściu z bramki i zostawił ją opustoszałą, natomiast "Kanonierzy" nie skorzystali z tego zaproszenia. Niedługo potem zaś Cole Palmer wykonał swój pierwszy strzał - ale mocno niecelny.

Palmer w 9. minucie wykonał też śmiały rajd w głąb pola karnego Arsenalu, ale momentalnie został otoczony przez oponentów. Niedługo potem gościom nadarzyła się jednak jeszcze jedna okazja - Pedro Neto zagrał z rzutu wolnego, ale Mamadou Sarr zdołał jedynie podbić futbolówkę, która następnie wyleciała za linię końcową.

Po pięciu minutach ciekawą akcją popisał się Reece James - zagrał długą, podkręconą piłkę w stronę 5. metra, a tam już czyhał Joao Pedro. Ostatecznie jednak napastnik "The Blues" nie był w stanie sięgnąć podania.

Niebawem Eberechi Eze popisał się sporą fantazją i uderzając z połowy boiska próbował przelobować Sancheza - ostatecznie strzał trafił wyraźnie obok słupka, ale zmusił Sancheza do asekuracji piłki.

W 18. minucie prawą flanką ruszyła kolejna ofensywa Chelsea - zakończyła się ona strzałem Pedro Neto, po którym gościom udało się wywalczyć rzut rożny. Wykonał go Reece James, ale Joao Pedro, dobrze kryty przez oponentów, nie był w stanie wykorzystać tej wrzutki.

Niebawem to "The Gunners" znów uruchomili się z przodu - prawą flanką ruszył Jurrien Timber, ale jego próbę zagrania zablokował Enzo Fernandez. Poświęcenie tego gracza było spore, bo dostał futbolówką w okolice żeber i przez moment zwijał się na murawie z muru.

Tymczasem zaraz potem wynik w końcu został otworzony. Arsenal otrzymał rzut rożny, po którym nastąpiło wielkie zamieszanie pod bramką Sancheza. Ostatecznie William Saliba uderzył z główki, po czym piłka odbiła się jeszcze od Sarra i wpadła do siatki. Było 1:0 dla "Kanonierów".

Później przez pewien czas gra znów przebiegała pod dyktando walki o piłkę w środkowej strefie placu gry. Impas został przerwany ostatecznie w 28. minucie, kiedy Timber ruszył po raz kolejny prawą stroną boiska - zagrał on następnie do Eze, ale temu odskoczyła futbolówka. Minęła chwila - i tym razem próbę ofensywy podjął Bukayo Saka, który wyłożył piłkę Declanowi Rice'owi, a ten huknął z dystansu... wysoko w trybuny.

Gdy mijało pół godziny grania, Martin Zubimendi wykonał bardzo ryzykowne zagranie - skierował piłkę w stronę David Rayi i niewiele brakowało, by przejął ją Joao Pedro. Hiszpan się w tej sytuacji wybronił, ale było to stąpanie po cienkim lodzie.

W kolejnych chwilach Arsenal próbował wciąż podwyższać swoją przewagę - dwukrotnie jednak Eze nie był w stanie wykończyć akcji wykreowanych mu przez kolegów. Tymczasem w 37. minucie podopieczni Mikela Artety wykonali niespodziewaną kontrę - Gyokeres nie był w stanie oddać czystego strzału, natomiast po lekkim chaosie w "szesnastce" piłka trafiła do Timbera, ale ten nie zdołał poważnie zagrozić Sanchezowi.

Niemniej wydawało się, że pętla wokół Chelsea zaczęła się coraz mocniej zaciskać - nawet mimo faktu, że patrząc czysto statystycznie to zawodnicy Liama Roseniora częściej utrzymywali się przy posiadaniu futbolówki. W 43. minucie doszło do interesującego pojedynku jeden na jeden w polu karnym "The Blues" - Gyokeres próbował ominąć Trevoha Chalobaha, ale ten zachował zimną krew. Próba wymuszenia karnego ze strony Szweda również spełzła na niczym.

Gdy mijało 45 minut, gra przeniosła się pod bramkę Rayi - i ten nieomal został zaskoczony przez... Rice'a, który - jak pokazały powtórki - skierował w stronę własnej siatki piłką z pomocą łokcia. Sędzia o dziwo nie odgwizdał karnego, ale zaraz potem Chelsea i tak wyrównała.

James uderzył podkręconą futbolówkę z rogu boiska - i głową sięgnął jej Piero Hincapie, ale na tyle dla siebie niefortunnie, że zaliczył bramkę samobójczą. Tym samym tuż przed przerwą wynik zmienił się na 1:1.

Po zmianie stron obraz gry ułożył się podobnie jak na samym początku spotkania - obie strony mocno walczyły w środkowym sektorze, bez zdecydowania w ataku. Ostatecznie w 50. minucie gospodarze zyskali świetną szansę dzięki podyktowanemu rzutowi wolnemu. Ten zagrał płasko do Saki, który prędko oddał futbolówkę Eze. Anglik starał się oddać podanie do Saki wbiegającego za linię rywali, ale plan spełzł na niczym.

Niedługo potem szczęścia w polu karnym szukał Timber - Sanchez jednak popisał się refleksem i w porę wypiąstkował piłkę, zwalając przy okazji z nóg oponenta. W 51. minucie natomiast to "The Blues" szarpnęli do przodu - Fernandez oddał płaski strzał, który zdołał jednak odbić Raya.

Gra utrzymała się na połowie Arsenalu - i Raya niebawem znów musiał pokazać pełnię swych umiejętności po tym, jak uderzenie głową wykonał Joao Pedro. Hiszpan w widowiskowy sposób wyłapał strzał, ku uciesze trybun.

W 56. minucie Fernandez zagrał do Jamesa, który wykonał wrzutkę górą w głąb "szesnastki" gospodarzy - piłkę trącił Joao Pedro, a następnie rzucił się do niej Palmer, ale nie był w stanie oddać strzału. Niemniej pod bramką Rayi znów zrobiło się gorąco - widać było, że Rosenior porządnie zmotywował swoich podopiecznych w przerwie.

Gdy mijała godzina gry o próbę z dystansu pokusił się znowu Pedro, ale wszystko spaliło tu na panewce. Potem Arsenal nieco się przebudził, ale gracze Artety wciąż nie byli w stanie poważnie zagrozić bramce przeciwników.

W 65. minucie Rice zagrał znów z rzutu wolnego - tym razem "rogalem" i bliski sięgnięcia piłki był Gabriel, ale ostatecznie Sanchez wypiąstkował dośrodkowanie. Chwilę potem jednak "The Gunners" zagrywali z rzutu rożnego, do którego podszedł Rice i idealnie podał do Timbera, który swoją główką dał ekipie z Emirates prowadzenie 2:1.

W kolejnych minutach na Chelsea spadł kolejny cios - tym razem innego typu. W 67. minucie Neto obejrzał pierwszą żółtą kartkę, a w 70. drugą - a to oznaczało dla niego oczywiście koniec zmagań. Portugalczyk niezbyt rozsądnie ściął przy drugiej sytuacji z nóg rozpędzającego się na lewej flance Gabriela Martinellego.

Gra w ogólnym rozrachunku mocno się zaostrzyła, ale arbiter w kolejnych przypadkach kończył na pokazywaniu "żółtek". Tymczasem w 77. minucie Saka wykonał sprytne podanie w stronę Kaia Havertza, ale Sanchez wykazał się czujnością.

W 80. minucie z kolei Eze otrzymał "w prezencie" od rywali świetną szansę - miał mnóstwo wolnego pola przed sobą, więc po podaniu Saki był w stanie wykonać odważny rajd pod bramkę. Uderzył mocno i płasko - i golkiper Chelsea znów musiał się napracować.

Cztery minuty później Saka po raz kolejny napsuł nieco krwi oponentom - jego sprint i zejście z prawego skrzydła zakończyło się kornerem, który wykonał właśnie Anglik. Ostatecznie znów miał szansę na zaatakowanie bramki, ale tym razem wyszedł z piłką poza linię końcową.

W 87. minucie uderzenie z okolic 20. metra wykonał Moises Caicedo - trafił ponad poprzeczkę, ale bez wątpienia kibice "The Blues" mogli go nagrodzić owacjami za odwagę, zwłaszcza, że czas CFC coraz bardziej uciekał.

Goście w ogólnym rozrachunku starali się jeszcze "dokręcić śrubę" Arsenalowi. W 89. minucie Malo Gusto wywalczył rzut rożny, ale tym razem nie przyniosło to klubowi ze Stamford Bridge wielkiej korzyści.

Sędzia doliczył do podstawowego czasu całe sześć minut. Niebawem też prawą flanką próbował atakować Liam Delap, ale został prędko zablokowany. Zaraz potem z lewego skrzydła z kolei dośrodkowywał Alejandro Garnacho - futbolówka, adresowana do Joao Pedro, wpadła w kozioł i zaczęła lecieć w stronę siatki, ale Raya wyciągnął się jak struna i zanotował tu fantastyczną paradę.

W samej końcówce James próbował jeszcze dograć do Delapa, ale ten został prędko zablokowany. W 95. minucie Emirates zaś zamarło - Caicedo posłał piłkę na Tosina Adarabioyo, ten odbił ją w tył i futbolówka trafiła do Pedro. Ten uderzył z przewrotki i choć Raya interweniował, to potem dobitkę wykonał Delap. Mimo, że trafił do siatki, euforia "The Blues" szybko opadła - sędzia, słusznie, dopatrzył się spalonego.

Tym samym Arsenal wygrał 2:1 z Chelsea po naprawdę emocjonujących derbach stolicy Zjednoczonego Królestwa.

Premier League: Kiedy kolejne mecze Arsenalu i Chelsea?

Arsenal oraz Chelsea swoje kolejne spotkania w Premier League rozegrają 4 marca. "The Gunners" zmierzą się wówczas z Brighton & Hove Albion, z kolei ekipa ze Stamford Bridge spróbuje swoich sił przeciwko Aston Villi Matty'ego Casha. W obu przypadkach potyczki rozpoczną się o 20.30.

Statystyki meczu Arsenal 2 - 1 Chelsea Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 12 9 Strzały celne 5 3 Strzały niecelne 3 5 Strzały zablokowane 4 1 Ataki 70 57

