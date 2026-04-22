Trzęsienie ziemi w obozie giganta. Tu może trafić Lewandowski. Gorący komunikat

We wtorek Chelsea gościła na obiekcie Brighton. To miało być dla niej przełomowe spotkanie. Zamiast tego londyńczycy przegrali gładko 0:3.

Pokonani oddali tylko sześć strzałów na bramkę rywala. W tym zero celnych. Gospodarze uderzali 15 razy i dziewięciokrotnie trafili w światło bramki.

Rosenior nie jest już menedżerem Chelsea. Fatalna seria w Premier League zmiotła go z posady

To była piąta z rzędu ligowa porażka Chelsea. Czegoś takiego kibice tego zespołu nie przeżyli od 114 lat. Wszystkie porażki mają wspólny mianownik: zero zdobytych goli. Menadżer Liam Rosenior znalazł się pod ścianą.

- To był zdecydowanie najgorszy mecz za mojej kadencji - mówił po porażce z Brighton. - To było nieakceptowalne w każdym aspekcie gry. Nieakceptowalne pod względem nastawienia. Zawsze bronię zawodników, ale nie tym razem. Dzisiejszy mecz jest nie do obrony.

- Coś musi się zmienić drastycznie, tu i teraz - dodał.

Zmieniło się. W dodatku drastycznie - 41-letni szkoleniowiec został właśnie zdymisjonowany ze skutkiem natychmiastowym. Jego misja potrwała ledwie cztery miesiące. Władz Chelsea nie powstrzymała wizja wypłacenie Roseniorowi aż 24 mln funtów odszkodowania.

"The Blues" zajmują w tej chwili siódmą lokatę w tabeli. Do miejsca gwarantującego grę w Lidze Mistrzów tracą siedem punktów. Do rozegrania mają jeszcze cztery spotkania.

Ekipa ze Stamford Bridge pogrążona jest w potężnym kryzysie. Już teraz planuje jednak poważne ruchy kadrowe najbliższego lata. Na jej radarze znalazł się m.in. Robert Lewandowski.

