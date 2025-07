Transferowa bomba stała się faktem. Jest oficjalne potwierdzenie. 75 milionów euro

Manchester United poinformował oficjalnie, że transfer Bryana Mbeumo z Brentford FC został sfinalizowany. Media podają, że "Czerwone Diabły" za reprezentanta Kamerunu zapłaciły 75 milionów euro plus 7 milionów w bonusie. To już drugi transfer klubu z Old Trafford tego lata opiewający na tak gigantyczną kwotę. Wcześniejszym był Matheus Cunha z Wolverhampton Wanderers.