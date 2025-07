Tragiczna śmierć gwiazdora Liverpoolu. Tam kibice mogą pożegnać Diogo Jotę

Piłkarski świat pogrążył się w żałobie, kiedy potwierdzono informacje mówiące o tym, że Diego Jota zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło w Hiszpanii, w prowincji Zamora. Rodzina portugalskiego piłkarza nie ma zamiaru zwlekać ze złożeniem jego ciała do grobu i już rozpoczęła procedurę sprowadzania ciał Joty i jego brata do Portugalii. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, wcześniej odbędzie się czuwanie.