To koniec, jest oficjalny komunikat. Legenda opuści europejskiego giganta

Paweł Nowak

We wtorek wieczorem Liverpool oficjalnie przekazał wieści ws. jednego ze swoich najlepszych piłkarzy, Mohameda Salaha. Egipcjanin przed aktualnym sezonem przedłużył umowę o kolejny rok. Jak się teraz okazuje, ostatni. Angielski gigant przekazał, że po kampanii 2025/2026 skrzydłowy po dziewięciu latach opuści klub.

Mohamed SalahJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Od dłuższego czasu pod znakiem zapytania stała sytuacja Mohameda Salaha. Legenda Liverpoolu po długim namyślę zdecydowała się na przedłużenie wygasającej pod koniec ubiegłego sezonu o kolejny rok. Po czasie jednak sytuacja wróciła do punktu wyjścia. 33-latkowi ponownie kończył się kontrakt.

Jego forma nie stała na aż tak wysokim poziomie, jak oczekiwano. Angielski gigant nie obroni wywalczonego przed rokiem mistrzostwa Anglii, a także będzie mu bardzo trudno o awans do półfinału Ligi Mistrzów. W końcu rywalami drużyny Arne Slota będzie Paris Saint-Germain.

Do tego zbliżał się czas decyzji ws. przyszłości skrzydłowego. Do przełomu nadeszło we wtorkowy wieczór. Liverpool nadał oficjalny komunikat, a w nim przekazano, że legendarny skrzydłowy wraz z końcem sezonu opuści klub po dziewięciu latach gry w tych barwach. Bez wątpienia jest to koniec pewnej epoki.

- Mohamed Salah zakończy swoją znakomitą karierę w klubie Liverpool FC wraz z końcem sezonu 2025/2026 - czytamy.

Salah odchodzi z Liverpoolu. To już oficjalne

Do tego klub oraz sam zawodnik dodali poruszający dla wszystkich fanów Liverpoolu filmik. Na nim widać wszystkie trofea oraz statuetki, jakie w barwach zespołu wywalczył Salah. Nie brakuje również chwil radości po strzelonych golach. Zwrócił się również do fanatyków giganta.

- Ten klub zawsze będzie domem dla mnie i mojej rodziny. Dzięki wam nigdy nie będę chodził sam - przekazał.

W bieżącym sezonie do tej pory Salah zaliczył 34 występy. Strzelił w nich 10 goli i dołożył 9 asyst. Najbliższy mecz Liverpool rozegra 4 kwietnia z Manchesterem City. Będzie to ćwierćfinał FA Cup.

Piłkarz w białej koszulce Liverpoolu wykonuje kopnięcie piłki na zielonej murawie stadionu, w tle widać kibiców na trybunach.
