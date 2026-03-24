To koniec, jest oficjalny komunikat. Legenda opuści europejskiego giganta

Od dłuższego czasu pod znakiem zapytania stała sytuacja Mohameda Salaha. Legenda Liverpoolu po długim namyślę zdecydowała się na przedłużenie wygasającej pod koniec ubiegłego sezonu o kolejny rok. Po czasie jednak sytuacja wróciła do punktu wyjścia. 33-latkowi ponownie kończył się kontrakt.

Jego forma nie stała na aż tak wysokim poziomie, jak oczekiwano. Angielski gigant nie obroni wywalczonego przed rokiem mistrzostwa Anglii, a także będzie mu bardzo trudno o awans do półfinału Ligi Mistrzów. W końcu rywalami drużyny Arne Slota będzie Paris Saint-Germain.

Do tego zbliżał się czas decyzji ws. przyszłości skrzydłowego. Do przełomu nadeszło we wtorkowy wieczór. Liverpool nadał oficjalny komunikat, a w nim przekazano, że legendarny skrzydłowy wraz z końcem sezonu opuści klub po dziewięciu latach gry w tych barwach. Bez wątpienia jest to koniec pewnej epoki.

- Mohamed Salah zakończy swoją znakomitą karierę w klubie Liverpool FC wraz z końcem sezonu 2025/2026 - czytamy.

Rozwiń

Salah odchodzi z Liverpoolu. To już oficjalne

Do tego klub oraz sam zawodnik dodali poruszający dla wszystkich fanów Liverpoolu filmik. Na nim widać wszystkie trofea oraz statuetki, jakie w barwach zespołu wywalczył Salah. Nie brakuje również chwil radości po strzelonych golach. Zwrócił się również do fanatyków giganta.

- Ten klub zawsze będzie domem dla mnie i mojej rodziny. Dzięki wam nigdy nie będę chodził sam - przekazał.

Rozwiń

W bieżącym sezonie do tej pory Salah zaliczył 34 występy. Strzelił w nich 10 goli i dołożył 9 asyst. Najbliższy mecz Liverpool rozegra 4 kwietnia z Manchesterem City. Będzie to ćwierćfinał FA Cup.

